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У Росії пропонують збільшити чисельність своїх збройних сил на 30%

21 грудня російський президент Володимир Путін підтримав план щодо збільшення чисельності збройних сил РФ більш ніж на 30%, оскільки, за його словами, Москва "повинна взяти уроки та розв'язати проблеми, які вона має" в Україні.

Середа, 21 грудня 2022, 23:40
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Про це інформує Reuters.

На конференції вищого військового керівництва РФ в кінці року міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував збільшити чисельність збройних сил до 1,5 мільйона військовослужбовців.

За його словами, це необхідно, щоб “гарантувати розв’язання проблем, пов’язаних з військовою безпекою Росії”. Шойгу сказав, що 695 тисяч бійців повинні бути “професійними військовослужбовцями за контрактом” – на відміну від призовників, які проходять строкову військову службу.

Путін лише цього літа підписав указ, який розпорядився збільшити чисельність військ РФ на 137 000 з 1 січня 2023 року до рівня 1,15 мільйона, а також мобілізував понад 300 000 резервістів для підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Шойгу також запропонував підвищити вікову межу для громадян Росії у віці від 21 до 30 років. За нинішньою системою на строкову військову службу можуть призвати росіян віком від 18 до 27 років. Хоча Шойгу разом з Путіним неодноразово заявляли, що призовників воювати в Україну не відправляють.

Водночас російський міністр визнав, що “часткова мобілізація” стала “серйозним випробуванням” для його країни та її армії.

Напередодні Путін підписав указ про створення робочої групи, яка координуватиме роботу різних органів влади з питань мобілізації.

Раніше у звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначили, що намагання Кремля залучити до війни проти України більше росіян на тлі західних санкцій призведе до довгострокових та згубних наслідків для російської економіки.

ISW підрахував, що один добровольчий батальйон із 400 військовослужбовців обходиться Росії щонайменше в 1,2 мільйона доларів на місяць без урахування бонусів і спеціальних виплат.

Кремль намагався перекласти частину витрат на формування збройних сил на російські федеральні суб’єкти, але, найімовірніше, незабаром доведеться використовувати кошти з федерального бюджету.

Кремль уже постає перед труднощами в наданні обіцяної компенсації, що лише призводить до збільшення напруги у суспільстві.

Теги: виступ путіна, Мобілізація в РФ, солдати рф, чисельність військ росіян, Шойгу

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