У Росії шпиталі не можуть впоратися з кількістю окупантів, яких поранили на війні в Україні. У РФ проводять мобілізацію медичного персоналу, але без широкого розголосу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У РФ через велику кількість поранених переповнені військові шпиталі. Їхня пропускна спроможність не розрахована на такий потік пацієнтів, що унеможливлює надання якісної медичної допомоги.

Російське керівництво вирішило провести мобілізацію медиків, зокрема у Москві. Здебільшого залучають хірургічний персонал, але це стосується фахівців майже всіх медичних спеціальностей. Заходи відбуваються без широкого розголосу в ЗМІ та серед громадськості.

Медиків мають намір направляти до тимчасово окупованих територій України, а саме до Маріуполя, Луганська та Донецька. Персонал, який не має хірургічний фах, планують “оптимізувати” до роботи у прифронтових зонах. Терапевтів направлятимуть як асистентів хірургів, а педіатри — на посадах військових фельдшерів тощо.

В окремих населених пунктах тимчасово окупованої Донецької області розміщують автобуси. У них облаштовано так звані “мобільні медичні поліклініки”. Зазначено, що вони мають приймати хворих з-поміж місцевих жителів, але після огляду їх змушують здавати кров для потреб “захисників армії ДНР та російських військовослужбовців, які воюють в Україні”.

Так званий “начальник відділу охорони здоров’я Бердянську” Микола Мірошниченко “проінспектував” службові квартири лікарів “Бердянського територіального медичного об’єднання”. Він видав розпорядження, щоб їх перерозподілили. Покинуті квартири мають намір віддати тим, хто погодився на співпрацю з окупантами.