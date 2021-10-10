Про це повідомляє російські інформагентства “Інтерфакс” та РБК.
“Внаслідок аварії легкомоторного літака L-410 в Татарстані загинули 16 осіб, 6 постраждали”, – заявив помічник міністра охорони здоров’я РФ Олексій Кузнєцов.
Постраждалих направлено до лікарень Набережних Човнів і Казані.
У МНС Росії повідомили, що всього на борту перебувало 20 парашутистів і 2 члени екіпажу.
На місце аварії вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов.
Серед можливих причин аварії літака L-410 розглядається перевантаження. Також є версії про його несправність й помилку екіпажу.
- 3 жовтня у Мілані (Італія) на порожню будівлю впав приватний легковий літак. Усі члени екіпажу загинули.