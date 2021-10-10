В Татарстані (Росія) розбився літак із парашутистами, внаслідок чого, за попередніми даними, загинули щонайменше 16 людей.

Про це повідомляє російські інформагентства “Інтерфакс” та РБК.

“Внаслідок аварії легкомоторного літака L-410 в Татарстані загинули 16 осіб, 6 постраждали”, – заявив помічник міністра охорони здоров’я РФ Олексій Кузнєцов.

Постраждалих направлено до лікарень Набережних Човнів і Казані.

У МНС Росії повідомили, що всього на борту перебувало 20 парашутистів і 2 члени екіпажу.

На місце аварії вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов.

Серед можливих причин аварії літака L-410 розглядається перевантаження. Також є версії про його несправність й помилку екіпажу.