Про це повідомляють аналітики Conflict Intelligence Team (CIT).

У розпорядженні проєкт має фотографії ешелону, який перевозив військову техніку з Далекого Сходу.

Потяг із танками Т-54/55 нещодавно вирушив з міста Арсеньєв Приморського краю, в якому знаходиться 1295 Центральна база резерву і зберігання танків. Аналітики пояснили, що перші модифікації Т-54 були прийняті на озброєння радянською армією ще у другій половині 1940-х років, а Т-55 – 1958 року.

Факти відправлення та використання армією РФ танків Т-62 під час вторгнення фіксуються ще з літа, тоді як зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше.

За словами експертів, звісно, навіть застарілий танк може бути кориснішим, ніж його відсутність, водночас ключовими мінусами даних моделей вважають відсутність далекомірів і балістичних обчислювачів (не кажучи вже про систему управління вогнем), примітивні приціли і (у Т-54) неповноцінну стабілізацію зброї.