Про це повідомляють аналітики Conflict Intelligence Team (CIT).
У розпорядженні проєкт має фотографії ешелону, який перевозив військову техніку з Далекого Сходу.
Потяг із танками Т-54/55 нещодавно вирушив з міста Арсеньєв Приморського краю, в якому знаходиться 1295 Центральна база резерву і зберігання танків. Аналітики пояснили, що перші модифікації Т-54 були прийняті на озброєння радянською армією ще у другій половині 1940-х років, а Т-55 – 1958 року.
Факти відправлення та використання армією РФ танків Т-62 під час вторгнення фіксуються ще з літа, тоді як зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше.
За словами експертів, звісно, навіть застарілий танк може бути кориснішим, ніж його відсутність, водночас ключовими мінусами даних моделей вважають відсутність далекомірів і балістичних обчислювачів (не кажучи вже про систему управління вогнем), примітивні приціли і (у Т-54) неповноцінну стабілізацію зброї.
Складно назвати можливі сфери застосування цих танків, але в будь-якому випадку, це однозначно свідчить про серйозні проблеми із забезпеченням армії РФ бронетехнікою”, – наголосили в CIT.
- За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), Росії не вистачає артилерійських снарядів, і вона намагається знайти їх в інших країнах.
- За попередньою інформацією, збройні сили РФ вже майже використали весь запас артилерійських боєзапасів, розміщених на складах центральної частини Росії. Зараз спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів вже зі складів, розміщених в інших регіонах Росії.
- Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген переконаний, що президент Китаю Сі Цзіньпін, який перебуває з візитом у Москві, не вимагатиме від Росії виведення військ з України, оскільки він не зацікавлений у поваленні Путіна та зміні влади в Кремлі.