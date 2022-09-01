Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Лавров поскаржився, що це начебто Україна здійснює провокації на Запорізькій атомній електростанції, а Росія, своєю чергою, очікує “об’єктивної оцінки” подій, яку повинна дати місія МАГАТЕ.

“Ми очікуємо саме на об’єктивність. Хоча всі інші, хто так чи інакше з цим візитом пов’язаний, з його підготовкою та спробами його ускладнити, вони явно не хочуть, щоб місія МАГАТЕ зробила об’єктивні висновки”, – наголосив російський міністр.

Він також звинуватив українську владу у тому, що вона діє “на свій розсуд”.

“Такі наполеонівські штучки жалюгідно виглядають, це спроба підмінити цими зовнішніми КВНівськими постановочними ефектами реальну роботу з проблеми ядерної безпеки”, – додав Лавров зазначивши, що РФ наполягала, аби до місії МАГАТЕ увійшли спеціалісти з балістики.

30 серпня стало відомо, що до Києва прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Надалі делегація має запланований візит на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Вже 31 серпня учасники місії МАГАТЕ приїхали до Запоріжжя. Так звана “окупаційна влада” регіону відмовила місії у спецперепустках. Делегація має пройти пункти КПП.

Вранці 1 вересня російські окупаційні війська розпочали артилерійський обстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із Запоріжжя до Запорізької АЕС.

Однак місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя до Енергодара, попри повідомлення про інтенсивний обстріл.