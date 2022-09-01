Очільник російського МЗС Сергій Лавров прокоментував візит місії МАГАТЕ на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. За словами російського міністра, вони очікують від цього візиту "об'єктивної оцінки".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Лавров поскаржився, що це начебто Україна здійснює провокації на Запорізькій атомній електростанції, а Росія, своєю чергою, очікує “об’єктивної оцінки” подій, яку повинна дати місія МАГАТЕ.

“Ми очікуємо саме на об’єктивність. Хоча всі інші, хто так чи інакше з цим візитом пов’язаний, з його підготовкою та спробами його ускладнити, вони явно не хочуть, щоб місія МАГАТЕ зробила об’єктивні висновки”, – наголосив російський міністр.

Він також звинуватив українську владу у тому, що вона діє “на свій розсуд”.

“Такі наполеонівські штучки жалюгідно виглядають, це спроба підмінити цими зовнішніми КВНівськими постановочними ефектами реальну роботу з проблеми ядерної безпеки”, – додав Лавров зазначивши, що РФ наполягала, аби до місії МАГАТЕ увійшли спеціалісти з балістики.

30 серпня стало відомо, що до Києва прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Надалі делегація має запланований візит на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Вже 31 серпня учасники місії МАГАТЕ приїхали до Запоріжжя. Так звана “окупаційна влада” регіону відмовила місії у спецперепустках. Делегація має пройти пункти КПП.

Вранці 1 вересня російські окупаційні війська розпочали артилерійський обстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із Запоріжжя до Запорізької АЕС.

Однак місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя до Енергодара, попри повідомлення про інтенсивний обстріл.