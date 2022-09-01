Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
Лавров поскаржився, що це начебто Україна здійснює провокації на Запорізькій атомній електростанції, а Росія, своєю чергою, очікує “об’єктивної оцінки” подій, яку повинна дати місія МАГАТЕ.
“Ми очікуємо саме на об’єктивність. Хоча всі інші, хто так чи інакше з цим візитом пов’язаний, з його підготовкою та спробами його ускладнити, вони явно не хочуть, щоб місія МАГАТЕ зробила об’єктивні висновки”, – наголосив російський міністр.
Він також звинуватив українську владу у тому, що вона діє “на свій розсуд”.
“Такі наполеонівські штучки жалюгідно виглядають, це спроба підмінити цими зовнішніми КВНівськими постановочними ефектами реальну роботу з проблеми ядерної безпеки”, – додав Лавров зазначивши, що РФ наполягала, аби до місії МАГАТЕ увійшли спеціалісти з балістики.
30 серпня стало відомо, що до Києва прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Надалі делегація має запланований візит на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.
Вже 31 серпня учасники місії МАГАТЕ приїхали до Запоріжжя. Так звана “окупаційна влада” регіону відмовила місії у спецперепустках. Делегація має пройти пункти КПП.
Вранці 1 вересня російські окупаційні війська розпочали артилерійський обстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із Запоріжжя до Запорізької АЕС.
Однак місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя до Енергодара, попри повідомлення про інтенсивний обстріл.
- У державному підприємстві НАЕК “Енергоатом” зазначили, що демілітаризація Запорізької атомної електростанції та повернення Україні повного контролю над нею має стати основним результатом роботи місії МАГАТЕ.
- Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прокоментував візит агентства на Запорізьку АЕС, яка зараз окупована російськими військами. За його словами, цей візит є “технічним” і основна його мета – запобігти ядерній катастрофі.