У Росії збільшують кількість класів для військової підготовки неповнолітніх. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з ЗС РФ.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

На базі Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту Росії (ДТСААФ) відкрито курси початкової військової підготовки. Вони розташовані у Бєлгороді, який знаходиться на кордоні з Україною, для тих, хто бажає служити в армії. Для участі в курсах не треба мати відповідного досвіду.

У Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів. Зокрема почали функціонувати близько тисячі юнармійських класів.

Українська розвідка наголошує, що місцеву владу змушує переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території. Серед таких об’єктів так званий “пункт прийому біженців” або іншими словами — пункт насильно переміщених осіб. Його передислокували з району поблизу селища Нєхотєєвка до СМТ Октябрьский.