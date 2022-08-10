Аналітики Інституту вивчення війни нагадали, що нещодавно повідомляли про створення десятків добровольчих батальйонів у РФ, яких готують до війни проти України. Напередодні цю інформацію офіційно підтвердили російські пропагандистські ЗМІ.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Напередодні прокремлівське видання “Коммерсант” повідомило, що у російських регіонах сформовано понад 40 добровольчих батальйонів. Саме про це нещодавно повідомляли й аналітики ISW.

Зокрема раніше ISW встановив, що загалом у РФ сформували 41 добровольчий батальйон. Водночас у “Коммерсант” не повідомили про формування московського “Собянінського полку”, до якого розпочали набір 1 липня.

Однак “Коммерсант” підтвердив, що у Санкт-Петербурзі формують одразу три батальйони – “Кронштадт”, “Нева” та “Павловськ”- до його складу беруть виключно жителів Петербурга. Раніше місцеве видання “Фонтанка” повідомляло, що один з цих батальйонів – артилерійський підрозділ

Також у “Коммерсант” повідомили про формування нових батальйонів у Томській, Іркутській та Амурській областях. Зокрема в Амурській області формують “Амурський” мотострілецький батальйон, до якого хочуть набрати 400-500 добровольців.

Окрім цього у росЗСІ повідомили, що військові частини РФ та місцева влада відповідальні за підготовку та забезпечення добровольців.

До прикладу, Приморський батальйон “Тигр” на забезпеченні Тихоокеанського флоту РФ. Останні надають добровольцям амуніцію та бронежилети, влада Приморського краю надає одяг та спецзасоби (рації), а міноборони РФ – зброю.

“Якщо такий розподіл відповідальності є загальним для всіх суб’єктів федерації, то деякі бідніші суб’єкти федерації, швидше за все, нададуть спеціальне обладнання нижчої якості, ніж інші регіони”, – зауважили аналітики.

Зі статті “Коммерсанта” також стає зрозумілою що активну участь у повномасштабній війні проти України беруть Кубанські козацькі війська. У повідомленні зазначається, що в бойових діях РФ в Україні беруть участь близько 1200 козаків.

Раніше “Коммерсант” повідомляв, що Краснодарський край у квітні та травні сформував на базі Кубанського козацького війська додаткові військові частини “Захарія Чепіги” та “Кубань”.

Союз воїнів-козаків Росії також оголосив про реорганізацію козачого загону “Дон” у бригаду, об’єднану з батальйоном “Терек” у складі підрозділів “Кубань” і “Єнісей”.

Загін “Дон” проводив наступальні операції в районі Великої Комишувахи (на південний захід від Ізюма) принаймні з квітня, а батальйон “Терек»” набрав додаткових добровольців віком від 20 до 63 років зі Ставропольського краю та Північного Кавказу.

Повідомляється, що батальйон “Терек” вже відправив на Донбас 500 козаків. Також зазначається, що бойові дії в Україні ведуть козацькі підрозділи “Єрмак” і “Таврида”.

Окрім цього, Кремль чи міністерство оборони Росії, ймовірно, використовують лідерів іммігрантських та етнічних організацій для формування сил для російського вторгнення в Україну.

Зокрема голова “Товариства середньоазіатських узбеків Пермського краю” Джахонгір Джалолов оголосив, що узбецькі громадяни, які проживають або працюють у Пермському краї, повинні створити в Пермському краї добровольчий батальйон “Амір Тимур” для підтримки російських військ в Україні.

Джалолов зазначив, що своїм існуванням в Росії узбеки завдячують російському народу, а тому повинні брати участь у спецоперації.

“Раніше ISW повідомляв, що російські війська вербували середньоазіатських іммігрантів до московського полку “Собянінський” в обмін на російське громадянство та фінансову компенсацію”, мовиться у звіті.

Крім того, російські джерела оголосили про набір на посилення “Російського легіону” — добровольчого батальйону, який зараз діє на кордоні Донецько-Харківської області.

“Російський легіон” сформований з елементів Російського бойового резерву армії (БАРС). Згідно з даними, цей підрозділ вів бої на Ізюмському напрямку в районі Пасіки, Студенка та Богородичного без ротації протягом трьох місяців.Повідомляється, що командир Російського легіону воює на сході України з 2014 року.

“Тон допису свідчить про те, що регулярні підрозділи російської армії останнім часом не воювали на значній частині цього прифронтового сектора, що вказує на те, що російські військові використовують нещодавно сформовані добровольчі підрозділи для ведення бойових дій на передовій на деяких ділянках, а не для зміцнення регулярні військові частини”, – резюмували аналітики ISW.