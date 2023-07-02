Росія скасувала проведення головного міжнародного авіашоу "МАКС" у 2023 році внаслідок побоювання через безпеку після атаки безпілотниками.

Джерело: Міноборони Великої Британії

“Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через справжні занепокоєння щодо безпеки після нещодавніх атак БпЛА у Росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій”, – оцінили у розвідці.

Як пояснили у відомстві, війна Росії на території України значно вплинула на російську аерокосмічну спільноту.

“Цей сектор відчуває труднощі під міжнародними санкціями; висококваліфікованих фахівців заохочують служити піхотою у власному ополченні космічного агентства “Роскосмос”, – наголосили у розвідці Сполученого Королівства.

Також аналітики відзначили, що головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ генерал Сергій Суровікін не з’являвся на публіці після збройного заколоту власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина 24 червня, до якого він забезпечував зв’язок з Міноборони Росії.

ДОВІДКОВО. “МАКС” – міжнародне авіашоу, яке проводиться раз на два роки у Підмосков’ї. Його завданням є демонстрація цивільного та військового аерокосмічного сектору Росії, залучаючи при цьом експортних клієнтів.