Джерело: Міноборони Великої Британії
“Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через справжні занепокоєння щодо безпеки після нещодавніх атак БпЛА у Росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій”, – оцінили у розвідці.
Як пояснили у відомстві, війна Росії на території України значно вплинула на російську аерокосмічну спільноту.
“Цей сектор відчуває труднощі під міжнародними санкціями; висококваліфікованих фахівців заохочують служити піхотою у власному ополченні космічного агентства “Роскосмос”, – наголосили у розвідці Сполученого Королівства.
Також аналітики відзначили, що головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ генерал Сергій Суровікін не з’являвся на публіці після збройного заколоту власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина 24 червня, до якого він забезпечував зв’язок з Міноборони Росії.
ДОВІДКОВО. “МАКС” – міжнародне авіашоу, яке проводиться раз на два роки у Підмосков’ї. Його завданням є демонстрація цивільного та військового аерокосмічного сектору Росії, залучаючи при цьом експортних клієнтів.
- Офіційні особи США, посилаючись на перші звіти розвідки, повідомили, що російська влада, схоже, затримала високопоставленого генерала Сергія Суровікіна за підозрою в тому, що він брав участь або знав про планування невдалого заколоту ПВК “Вагнер”.
- Фахівці Інституту вивчення війни прокоментували інформацію про ймовірний арешт російського генерала Сергія Суровікіна. На думку аналітиків, таким чином Кремль намагається очистити міноборони РФ від осіб, які були близькими до очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.
- Лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин планував захопити двох високопоставлених російських військових, коли розпочав заколот у суботу, 24 червня.