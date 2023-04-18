Про це повідомило прокремлівське видання “РИА Новости“.
Суд може призначити довічне ув’язнення у випадку:
- видання іноземцям відомостей, які становлять державну таємницю;
- перехід на бік противника або надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги державі в діяльності, спрямованій проти РФ.
До поправок максимальне ув’язнення становило до 20 років колонії зі штрафом у розмірі до 500 тисяч рублів.
Також російські депутати підтримали посилення покарання за “тероризм”. Відтепер за диверсії та теракти пропонується карати до 20 років позбавлення волі (раніше було 15 років).
- Московський міський суд залишив без змін рішення щодо тримання під вартою журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Репортера звинувачують у шпигунстві.
- 30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”. У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ.