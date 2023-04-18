Депутати Держдуми Росії затвердили довічне позбавлення волі за державну зраду, схваливши поправки до закону у третьому читанні.

Про це повідомило прокремлівське видання “РИА Новости“.

Суд може призначити довічне ув’язнення у випадку:

видання іноземцям відомостей, які становлять державну таємницю;

перехід на бік противника або надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги державі в діяльності, спрямованій проти РФ.

До поправок максимальне ув’язнення становило до 20 років колонії зі штрафом у розмірі до 500 тисяч рублів.

Також російські депутати підтримали посилення покарання за “тероризм”. Відтепер за диверсії та теракти пропонується карати до 20 років позбавлення волі (раніше було 15 років).