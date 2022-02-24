В Росії на кордон з Україною почали перекидати солдатів-строковиків, яких насильно переводять на контрактну службу.

Про це російському виданню “Новая газета” повідомив заступник голови Комітету солдатських матерів Росії Андрій Курочкін.

У частинах не вистачає контрактників, і командування чинить тиск на строковиків, змушують укладати тимчасові контракти”, – зазначає він.

Контракти обіцяють потім розірвати, але це буде важко зробити. Останніми днями надходять десятки дзвінків від батьків солдатів. Матері бійців повідомляють, що строковикам на кордоні видають зброю і кажуть, що вони тепер контрактники. Спочатку нічого не пояснюють, а потім хлопці не виходять на зв’язок — у них відбирають усі засоби зв’язку.

Ми зараз терміново збираємо дані строковиків, передаємо цю інформацію до військової прокуратури, Міноборони та інших відомств”, — сказав Курочкін.

Зокрема він додав, що “Комітет солдатських матерів” фіксує масове переведення строковиків на контракт практично у всіх регіонах.

Бійці дізнаються, що їх перевели на контрактну службу, вже на кордоні чи перед виїздом, уточнив Курочкін. За його словами, нещодавно призваних солдатів відправили до кордону на навчання, звідки вони повідомляють батькам, що статус у військовому квитку змінився зі строковика на контрактника.

Водночас Міністерство оборони РФ стверджує, що не відправляє військовослужбовців строкової служби до гарячих точок. За законом, строковиків можна відправляти до зони бойових дій не раніше, ніж через чотири місяці після початку служби в армії.

ДОВІДКА. “Новая газета” — російська суспільно-політична газета. Відома своєю опозиційною позицією та журналістськими розслідуваннями. Шістьох журналістів видання було вбито через їхню професійну діяльність.

Один з її засновників, журналіст та колишній головний редактор газети Дмитро Муратов у жовтні 2021 року отримав Нобелівську премію миру.