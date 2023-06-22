Московський міський суд відхилив апеляцію журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. У суді розглядали його скарги на постанову про продовження його тримання під вартою до 30 серпня.

Джерело: CNN.

Затриманий кореспондент Еван Гершковіч з’явився на засідання в Московському міському суді, яке проходило в закритому режимі. Обоє його батьків, Елла Мільман і Михайло Гершкович, перебували у суді разом із послом США в Росії Лінн Трейсі.

Журналіст був у темній футболці і джинсах, стоячи в скляній клітці, додало CNN.

Довідка. Американський журналіст Еван Гершковіч писав репортажі з Росії для Wall Street Journal. У березні 2023 року його затримала Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії за звинуваченнями в шпигунстві. Випадок став перший з часів холодної війни, щоб журналіста США заарештували за таким звинуваченням.

Затриманий заперечує всі звинувачення. У квітні він просив суд перевести його під вартою під домашній арешт, а не в СІЗО, але судді відхилили клопотання про його звільнення під заставу.

Спочатку його тримали під вартою до 29 травня, але минулого місяця суд продовжив йому термін утримання до 30 серпня.

У США вважають, що його затримали неправомірно і закликали до негайного звільнення Гершковича. Палата представників Конгресу США у вівторок, 20 червня, одностайно проголосувала за резолюцію, яка закликає Росію звільнити журналіста.