Джерело: Aljazeera
На півдні Росії відбувся суд над 22 українськими військовими, які потрапили в полон під час багатомісячних боїв за оборону Маріуполя від російських окупантів.
Полонені солдати є членами полку “Азов”. Після запеклої тримісячної битви, українські захисники потрапили в полон до російських військ у травні 2022 року.
У серпні минулого року Верховний суд Росії визнав “терористичним угрупуванням” полк “Азов”. Рішення Верховного суду Росії передбачає тривалі тюремні терміни для членів полку.
У середу, 14 червня, суд у південному російському Ростові-на-Дону розпочав розгляд справ проти особового складу “Азова”.
З 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім – жінки. На фотографіях, зроблених у суді в середу, видно, як українські солдати сидять за скляною панеллю всередині зали суду.
У Росії судять українських військовополонених полку «Азов» // 3 фото
Підсудних звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області. Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.
Червоний Хрест повідомив у середу, 14 червня, що він відвідав 1500 військовополонених з обох сторін конфлікту.
Президент України Володимир Зеленський звинуватив Червоний Хрест у тому, що вони недостатньо намагаються отримати доступ до українських військовополонених.
- 12 червня у Михайлівському Золотоверхому соборі провели в останню путь бойового медика бригади “Азов” Олексія Мазура на псевдо “Родео”. Цієї весни захиснику виповнилося 28 років.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук приїжджав до Туреччини на інавгурацію президента Реджепа Таїпа Ердогана. Там він зустрівся зі звільненими командирами з “Азовсталі”.