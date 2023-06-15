Росія звинувачує в причетності до "терористичного угруповання" 22 українських військовополонених, з них вісім жінок.

Джерело: Aljazeera

На півдні Росії відбувся суд над 22 українськими військовими, які потрапили в полон під час багатомісячних боїв за оборону Маріуполя від російських окупантів.

Полонені солдати є членами полку “Азов”. Після запеклої тримісячної битви, українські захисники потрапили в полон до російських військ у травні 2022 року.

У серпні минулого року Верховний суд Росії визнав “терористичним угрупуванням” полк “Азов”. Рішення Верховного суду Росії передбачає тривалі тюремні терміни для членів полку.

У середу, 14 червня, суд у південному російському Ростові-на-Дону розпочав розгляд справ проти особового складу “Азова”.

З 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім – жінки. На фотографіях, зроблених у суді в середу, видно, як українські солдати сидять за скляною панеллю всередині зали суду.





У Росії судять українських військовополонених полку «Азов» // 3 фото

Підсудних звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області. Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

Червоний Хрест повідомив у середу, 14 червня, що він відвідав 1500 військовополонених з обох сторін конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Червоний Хрест у тому, що вони недостатньо намагаються отримати доступ до українських військовополонених.