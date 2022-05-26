Про це повідомило прокремлівське видання “Риа Новости”.
Генеральна прокуратура РФ відкрила відповідне провадження минулого тижня. Перше слухання відбулося в закритому режимі, а про їхні результати суд не повідомляв.
У російському полоні перебувають захисники Маріуполя, які залишалися на “Азовсталі” до останнього. Вони отримали наказ від вищого керівництва України зберегти життя захисників. Зокрема це сталося через те, що на заводі була важка ситуація з медикаментами, їжею та водою, а воїни перебували в оточенні понад 80 днів.
Нині захисники перебувають на окупованій території, а важкопораненим надають медичну допомогу. Планується, що воїнів морської піхоти 36-ї бригади, прикордонників, правоохоронців та “азовців” обміняють на російських військовополонених. Проте у РФ вже почали казати, що таке можливо тільки після суду.
- Нагадаємо, Катерина Прокопенко, дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка розповіла, що українські воїни з маріупольського заводу “Азовсталь”, які опинились у російському полоні, перебувають у задовільних умовах.
- У російських ЗМІ повідомили, що командир 36-ої окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волинський (позивний “Волина”) вийшов з території маріупольського заводу “Азовсталь”.
- Раніше 26-річний український військовий Дмитро Козацький (позивний “Орест”) опублікував фото з заводу “Азовсталь”, де перебував разом із побратимами упродовж останніх кількох місяців.
- Також за підрахунками розвідки Сполученого Королівства, за останні дні з маріупольського заводу “Азовсталь” вийшло, ймовірно, 1700 українських захисників.