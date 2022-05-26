Про це повідомило прокремлівське видання “Риа Новости”.

Генеральна прокуратура РФ відкрила відповідне провадження минулого тижня. Перше слухання відбулося в закритому режимі, а про їхні результати суд не повідомляв.

У російському полоні перебувають захисники Маріуполя, які залишалися на “Азовсталі” до останнього. Вони отримали наказ від вищого керівництва України зберегти життя захисників. Зокрема це сталося через те, що на заводі була важка ситуація з медикаментами, їжею та водою, а воїни перебували в оточенні понад 80 днів.

Нині захисники перебувають на окупованій території, а важкопораненим надають медичну допомогу. Планується, що воїнів морської піхоти 36-ї бригади, прикордонників, правоохоронців та “азовців” обміняють на російських військовополонених. Проте у РФ вже почали казати, що таке можливо тільки після суду.