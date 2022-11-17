Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
З 9 листопада відомі російські військові оглядачі почали розповсюдження документальних серіалів про українських дітей з Донбасу, яких всиновили у російські сім’ї.
У документальному серіалі зазначається, що лише у 2022 році російські посадовці евакуювали з Донбасу понад 150 000 дітей. Незрозуміло, як саме російські джерела підраховують цю цифру. Водночас українські посадовці раніше оцінювали цю цифру в 6-8 тисяч.
Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров також заявив, що співпрацює з уповноваженим РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою над тим, щоб “важкі підлітки” з різних регіонів Росії та окупованих Донецької та Луганської областей були доставлені до Чечні для “профілактичної роботи” та “військово-патріотичне виховання”.
Львова-Бєлова постійно виступає за депортації та усиновлення українських дітей і сама усиновила дитину з Маріуполя.
“Програми примусового усиновлення та депортація дітей під виглядом програм відпустки та реабілітації, ймовірно, складають основу масової російської кампанії з депопуляції, яка може бути рівнозначна порушенню Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також становити ширший етнічний характер чистки”, – резюмували експерти.
- Російські чиновники все більше нормалізують публічну та незаконну депортацію тисяч українських дітей до Росії – надають цьому процесу високу оцінку, переконуючи російське населення, що це відбувається на користь дітям.
- Російські окупанти вивезли до РФ 76 дітей-сиріт. У Луганській області під наглядом у соціальних установах так званої “ЛНР” перебувають ще більше як сто дітей.