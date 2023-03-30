Московський суд заарештував журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у справі про шпигунство на два місяці. Раніше до нього не допустили адвоката.

Про це повідомили об’єднана пресслужба московських судів у Telegram, Медіазона, ТАСС із посиланням на джерела, СNN.

У суді його взяли під варту строком на 1 місяць 29 діб за статтею 276 (шпіонаж) КК РФ. Санкція покарання зі цією статтею становить до 20 років ув’язнення.

Журналіста доправили до Лефортовського районного суду Москви близько другої години за московським часом. До Евана Гершковича не допустили адвоката, заявивши, що “адвокат уже заявлений”. Також з будівлі суду евакуювали всіх відвідувачів.

Пристави заблокували крило п’ятого поверху суду, де розташовані кілька залів для засідань. Адвокату пригрозили викликали Росгвардію, коли він просив зайти на суд.

У CNN додали, що справа арештованого репортера має гриф “цілком таємно”. У залі суду він не визнав провину,

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що журналіста затримали “на гарячому”, тому “мови про підозру немає”.

Довідка. Еван Гершкович став першим американським журналістом, якого заарештували в Росії через шпигунство з кінця 1980-х років. Востаннє американця-медійника затримували у 1986 році — Ніка Данілоффа. Він кілька тижнів провів в ізоляції, поки адміністрація президента Рейгана не домовилася про звільнення.

Журналіст заявляв, що арешт стався після затримання радянського громадянина в Нью-Йорку. Пізніше він стверджував, що вони двоє були звільнені шляхом переговорів.

Минулого тижня у США затримали Сергія Черкасова, якого звинувачували у шпигунстві. У Кремлі не коментували, чи був арешт Гершковича “відповіддю”.