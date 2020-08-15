Про це поінформували в МОЗ РФ, повідомляє російське видання РБК.
Розробкою вакцини займалися в Національному дослідницькому центрі епідеміології імені Гамалії.
“Вироблено першу партію вакцини проти нової коронавірусної інфекції COVID-19, розробленої НІЦЕМ ім. Гамалії МОЗ Росії”, – зазначено в повідомленні.
Вакцина проти коронавірусу в Росії отримала назву “Супутник-V”. Її необхідно вводити внутрішньом’язово.
Вакцина — це дві ампули по 0,5 мл з першим і другим компонентами дієвої речовини.
Очільник Центру Гамалії Олександр Гінзбург зазначив, що вакцина буде активна протягом двох років після ін’єкції. Перші партії вакцини надсилаються до 10-15 регіонів країни.
Поки що вакцина не пройшла третю фазу клінічних досліджень на декількох тисячах добровольців. Всі вони братимуть участь у випробуваннях амбулаторно. Вони приходитимуть до лікарень, обстежуватимуться і повертатимуться додому.
Як відомо, 11 серпня президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої у світі вакцини проти коронавірусу, яку планують масово запускати.
Він пояснив, що вакцинація проти коронавірусу в РФ має проводитися добровільно.
Директор центру Гамалії Олександр Гінзбург повідомив, що одночасно з запуском третьої фази випробувань вакцини проти COVID-19 в Москві почнеться її введення в цивільний обіг в декількох регіонах. Це буде, приблизно, наприкінці 2020 року – січні 2021 року.
- Представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування проти коронавірусу може стати доступною в середині 2021-го року.
- Раніше Віктор Ляшко заявляв, що вакцина проти COVID-19, яка розробляється китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тисячу гривень.