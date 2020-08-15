У Росії заявили про те, що перша партія вакцини проти коронавірусу готова. Кількість доз, необхідна для забезпечення всіх російських громадян, буде отримано за рік. У Німеччині, США та ВООЗ вже заявили, що не довіряють такій вакцині.

Про це поінформували в МОЗ РФ, повідомляє російське видання РБК.

Розробкою вакцини займалися в Національному дослідницькому центрі епідеміології імені Гамалії.

“Вироблено першу партію вакцини проти нової коронавірусної інфекції COVID-19, розробленої НІЦЕМ ім. Гамалії МОЗ Росії”, – зазначено в повідомленні.

Вакцина проти коронавірусу в Росії отримала назву “Супутник-V”. Її необхідно вводити внутрішньом’язово.

Вакцина — це дві ампули по 0,5 мл з першим і другим компонентами дієвої речовини.

Очільник Центру Гамалії Олександр Гінзбург зазначив, що вакцина буде активна протягом двох років після ін’єкції. Перші партії вакцини надсилаються до 10-15 регіонів країни.

Поки що вакцина не пройшла третю фазу клінічних досліджень на декількох тисячах добровольців. Всі вони братимуть участь у випробуваннях амбулаторно. Вони приходитимуть до лікарень, обстежуватимуться і повертатимуться додому.

Як відомо, 11 серпня президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої у світі вакцини проти коронавірусу, яку планують масово запускати.

Він пояснив, що вакцинація проти коронавірусу в РФ має проводитися добровільно.

Директор центру Гамалії Олександр Гінзбург повідомив, що одночасно з запуском третьої фази випробувань вакцини проти COVID-19 в Москві почнеться її введення в цивільний обіг в декількох регіонах. Це буде, приблизно, наприкінці 2020 року – січні 2021 року.