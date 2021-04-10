Згідно з офіційною статистикою, 102,5 тисячі жителів Росії померли внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Насправді динаміка смертності в РФ перевищує показники будь-якої великої країни в Європі або Америці.

Таку думку висловив російський журналіст Антон Троянський в матеріалі для The New York Times.

За його словами, у 2020 році, з початку пандемії коронавірусу, в Росії померло як мінімум на 300 тисяч осіб більше, ніж було заявлено в офіційній статистиці.

Він розповів, що в Росії пацієнтам, які померли, як вважають їхні родичі, внаслідок зараження коронавірусом, роблять розтин. Після цього, причиною смерті вказують: “вірусна пневмонія неуточнена”.

Згідно з урядовою статистикою, торік в Росії було зареєстровано тисячі подібних випадків.

“Минулого року під час пандемії коронавірусу померло як мінімум на 300 тисяч осіб більше, ніж повідомляється в офіційній статистиці Росії. Не всі ці смерті обов’язково були викликані вірусом. Але вони спростовують твердження президента Володимира Путіна про те, що країна впоралася з вірусом краще, ніж більшість інших”, – пише журналіст.

У New York Times провели аналіз даних щодо смертності в різних країнах світу. Він показав, що смертність в Росії під час пандемії у 2020 році була на 28% вище норми. Тобто динаміка смертності була вищою, ніж в Сполучених Штатах і більшості країн Європи.

У матеріалі нагадали, що торік в Росії був жорсткий локдаун протягом двох місяців. Після цього уряд зняв більшість обмежень у літній період, “попри те, що хвороба поширювалася швидше”.

До осені російські вчені розробили вакцину проти коронавірусу, яка вважається однією з кращих у світі, “але Кремль зробив більший акцент на використання вакцин Sputnik V для отримання геополітичних очок, а не на імунізацію власного населення”.

На думку журналіста, “найяскравішою ознакою пріоритетів держави є мінімізація числа загиблих внаслідок коронавірусу”. Він зазначив, що через це більшість росіян так і не зрозуміли небезпеки коронавірусу і необхідності мати вакцинацію.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу?

Як відомо, Росія з серпня стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру до цієї вакцини, враховуючи швидкість її розроблення.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна.

Фаучі зауважував, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.

Примітно, що станом на грудень клінічні випробування вакцини тривали. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина вводиться тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще проходить. Дослідження проводять не лише в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

Наприкінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність у 95%. Однак уже сплила інформація про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення.

Попри це, Росія вже розпочала масову вакцинацію населення.