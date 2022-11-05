У російській Костромі внаслідок масштабної пожежі у кафе "Полігон" загинуло 15 осіб.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Про пожежу у кафе стало відомо у ніч на 5 листопада. гідно з повідомленням, вогонь охопив 3500 кв. метрів кафе “Полігон” у місті Кострома. З палаючого приміщення евакуювали 250 осіб.

Спершу повідомлялось лише про 4-х постраждалих, однак згодом з’явилась інформація про 5-х загиблих.

За останніми даними кількість жертв вже зросла до 15-ти осіб, ще 5-ро осіб постраждали, однак госпіталізація їм не знадобилась.

Причиною пожежі стало використання всередині кафе піротехнічних засобів. Згідно з даними, між відвідувачами кафе сталась бійка, у ході якої один з відвідувачів вистрелив з ракетниці, що призвело до пожежі.

Особу, яка вистрелила з ракетниці, оголосили у розшук. За фактом смерті людей під час пожежі відкрито кримінальну справу.