Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії внесла компанію Meta до реєстру організацій, причетних до тероризму та екстремізму.

Про це повідомило CNN.

Раніше американську транснаціональну технологічну компанію, яка володіє Facebook і Instagram, заборонили в РФ.

Відтепер заборона вимагає від банків запровадження двох механізмів. Спершу заморозити кошти для компаній із цього списку та призупинити обслуговування їхніх рахунків.

Зазначимо, що Тверський районний суд Москви визнав Meta екстремістською організацією ще 21 березня. У РФ звинуватили компанію, що вона дозволяла користувачам з України закликати до насильства проти російських військових.

Американська компанія подавала апеляцію, але її було відхилене. Проте рішення суду не стосувалося месенджера WhatsApp, який також належить Meta. Річ у тім, що він не поширює інформацію публічно.