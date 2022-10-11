Про це повідомило CNN.
Раніше американську транснаціональну технологічну компанію, яка володіє Facebook і Instagram, заборонили в РФ.
Відтепер заборона вимагає від банків запровадження двох механізмів. Спершу заморозити кошти для компаній із цього списку та призупинити обслуговування їхніх рахунків.
Зазначимо, що Тверський районний суд Москви визнав Meta екстремістською організацією ще 21 березня. У РФ звинуватили компанію, що вона дозволяла користувачам з України закликати до насильства проти російських військових.
Американська компанія подавала апеляцію, але її було відхилене. Проте рішення суду не стосувалося месенджера WhatsApp, який також належить Meta. Річ у тім, що він не поширює інформацію публічно.
- Збір коштів “на помсту” росіянам, який ініціювали телеведучий та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник “Лачен пише” Ігор Лаченков, завершено. На придбання дронів-камікадзе українці зібрали 352 млн грн, що на 252 млн грн більше, аніж очікувалося.
- У серпні компанія Meta запустила функції Reels та Music в соціальній мережі Instagram для українських користувачів.