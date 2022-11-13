Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
У російських регіонах мають створити запас ліків на наступні 4 місяці. Розвідка посилається на приватні розмови хірургів у РФ. Вони визнають, що запаси медикаментів різко зменшуються, що впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому.
Зазначено, що не проводиться відновлення запасів. Дефіцит впливає на суттєве зростання цін на медичні препарати.
“Затверджені календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв’язку з гострою нестачею необхідних препаратів вони переносяться на невизначений термін”, – йдеться в повідомленні.
Стосовно запасу лікарських засобів Міністерство охорони здоров’я в Росії видало відповідний наказ. Розвідка має думки, що причинами такого наказу є:
- Вплив санкцій на економіку. На сьогодні у РФ фармацевтична галузь нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів, а на теренах Росії не ведеться виробництво сучасних медикаментів. Натомість налагоджено лінії з розфасовки імпорту;
- Існує загроза зупинки постачання медикаментів з-за кордону;
- Через інтенсивність бойових дій збільшуються санітарні втрати окупантів.
Допомогу планують надавати тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання.
- Через виведення військ з Херсона між президентом Росії Володимиром Путіним та прибічниками війни з Україною назріває ідеологічний розкол. Військові аналітики вважають, що російському диктатору стає важче заспокоїти частину свого електорату через невдачі армії РФ на фронті.
- У школи Росії повертається військовий вишкіл, який раніше проводився при СРСР. На переконання міністерства оборони РФ, цьому предмету має бути виділено щонайменше 140 годин на рік.