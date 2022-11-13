У Росії виникла катастрофічно не вистачає ліків. У РФ переносять планові операції на невизначений термін.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У російських регіонах мають створити запас ліків на наступні 4 місяці. Розвідка посилається на приватні розмови хірургів у РФ. Вони визнають, що запаси медикаментів різко зменшуються, що впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому.

Зазначено, що не проводиться відновлення запасів. Дефіцит впливає на суттєве зростання цін на медичні препарати.