У російському Ангарську виникла масштабна пожежа на місцевому нафтовому зводі. Відомо, що внаслідок інциденту загинуло двоє осіб та ще четверо постраждали.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Про пожежу на “Ангарській нафтохімічній компанії” спершу повідомив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв. Він наголосив, що вогонь охопив територію у 2500 кв.м.

Згодом у слідчому комітеті РФ повідомили, що внаслідок пожежі загинуло двоє осіб та ще четверо постраждали.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об’єктів.

У російському МНС ймовірною причиною пожежі назвали загазованість систем технологічної установки.

Вогонь на заводі вже погасили. Загиблими виявились працівники комбінату.

Сейсмологи також повідомили, що у момент вибуху на заводі було зафіксовано землетрус.

ДОВІДКА: “Ангарська нафтохімічна компанія” – найбільше підприємство Східного Сибіру з виробництва нафтопродуктів і нафтохімії. Її проектна потужність становить 10,2 мільйона тонн нафти на рік.