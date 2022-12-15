Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Про пожежу на “Ангарській нафтохімічній компанії” спершу повідомив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв. Він наголосив, що вогонь охопив територію у 2500 кв.м.

Згодом у слідчому комітеті РФ повідомили, що внаслідок пожежі загинуло двоє осіб та ще четверо постраждали.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об’єктів.

У російському МНС ймовірною причиною пожежі назвали загазованість систем технологічної установки.

Вогонь на заводі вже погасили. Загиблими виявились працівники комбінату.

Сейсмологи також повідомили, що у момент вибуху на заводі було зафіксовано землетрус.

ДОВІДКА: “Ангарська нафтохімічна компанія” – найбільше підприємство Східного Сибіру з виробництва нафтопродуктів і нафтохімії. Її проектна потужність становить 10,2 мільйона тонн нафти на рік.