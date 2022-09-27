Уряд Росії оголосив про рішення створити мобілізаційний військкомат на кордоні з Грузією. Його відкриють прямо на прикордонному пункті.

Про це повідомило пропагандистське “РИА Новости“.

Російська влада ухвалила рішення забирати призовників, котрі намагаються залишити країну, аби не вступати до лав ЗС РФ. Найближчим часом мобільний військкомат розгорнуть на КПП “Верхній Ларс”

Зазначено, що на цьому КПП буде дозволено піший перехід через кордон із Грузією. Російське видання SOTA додало, що у сторону пропускного пункту помітили рух колони військової техніки РФ.

На дороге в сторону КПП «Верхний Ларс» грузино-российской границы заметили движение колонны российской военной техники. pic.twitter.com/33cPeOc1Br — SOTA (@Sota_Vision) September 27, 2022

Зазначимо, що з першого дня, як президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію, тисячі росіян намагаються залишити країну. Одразу після його виступу 21 вересня росіяни розкупили всі квитки до Стамбула та Єревана. Потоки громадян РФ ринулися і до Грузії. Фіксувалися випадки, як вони пересаджувалися на самокати або велосипеди, передає SOTA.

“Кордон не можна перетнути пішки, вимагається транспортний засіб. Самокат, наприклад, для митниці – достатня підстава. На машині шлях займає понад вісім годин – через затори”, – зазначили у виданні.

Бегущие от мобилизации в Грузию пересаживаются на самокаты Границу нельзя преодолеть пешком, требуется транспортное средство. Самокат, например, для таможни – достаточное основание. На машине путь занимает более 8 часов — из-за пробок. pic.twitter.com/lcA0vSUXTc — SOTA (@Sota_Vision) September 22, 2022

Супутник Maxar Technologies оприлюднив фото, як виглядали кілометрові черги автомобілів на російсько-грузинському кордоні 25 вересня. Росіяни по 48 годин стоять у черзі, аби потрапити у Грузію.

Ймовірно, Росія закриє кордон з Грузією 28 вересня через проблеми з мобілізацією. “Новости – Грузия” зі слів депутата Бека Давітуліана заявляла про такі наміри з боку РФ. За його словами Грузія прийматиме росіян, аби не дати режиму РФ “пустити їх на поле бою і нашкодити Україні”. Він заявив, що Грузія повинна допомогти Україні виграти війну, тому в їхніх інтересах надавати прихисток тим, хто не хоче воювати.