Про це повідомило The New York Times.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, нині російські окупанти мають озброєння для масових ударів. Зокрема він наголошував, що попри заяви про те, що у РФ закінчуються найсучасніші високоточні ракети — їхні заводи з 24 лютого виробили 240 точних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Вадим Скібіцький окреслив чотири загальні напрямки, звідки росіяни намагаються потрапити у небо України. Ворог скеровує ракети з Чорного моря на південь України, з району Каспійського моря — на південний схід, з Росії — на схід та з Білорусі — на північ.

Під час масованих атак ракети летять з усіх боків одночасно. Росіяни запускають сумарно приблизно 100 ракет з інтервалом у кілька хвилин.

З жовтня, коли стався перший масований обстріл, схема польоту російських бомбардувальників змінювалася. На сьогодні російські літаки обирають обхідні маршрути, щоб уникати протиповітряної оборони й не потрапляти у повітряний простір України. Такі маневри обмежують їхню ефективність.

Представник розвідки додав, що ГУР має приблизно годину після зльоту російських бомбардувальників з бази. За цей час захисники намагаються відстежити польоти, перш ніж російські пілоти запустять ракети.