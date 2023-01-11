За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним та обмежено придатним до служби.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР МОУ.

За даними української розвідки, відповідний наказ ФСБ РФ розіслала відповідний наказ до всіх прикордонних служб Росії.

У тексті наказу мовиться про те, що з 9 січня 2023 року прикордонні управління ФСБ РФ повинні забезпечити обмеження виїзду за межі Росії для громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій “А”, “Б” і “В”.

Вказаним категоріям громадян буде закрито можливість виїзду на всіх пунктах пропуску на всіх напрямках.

При цьому, як зазначається в наказі, виїзд заборонять також громадянам категорії “В”, тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

У розвідці додали, що раніше вже повідомлялось про підготовку в РФ нової хвилі мобілізації.

“При цьому зазначалось, що головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку “поповнення” знадобиться близько двох місяців”, – резюмували у ГУР.