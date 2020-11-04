2 листопада стало відомо про смерть російського бізнесмена Володимира Маругова, якого називали "ковбасним королем". Його застрелили в сауні власного будинку з арбалета.

Інформацію підтвердили в Слідчому комітеті РФ.

Правоохоронці повідомили про те, що двоє озброєних людей в масках увірвалися в заміський будинок Маругова (в селі Аносіно міського округу Істра), зв’язали бізнесмена і його дружину Тетяну і почали вимагати гроші. В результаті, вони застрелили бізнесмена, а жінці вдалося звільнитися і викликати поліцію. Злочинці зникли.

Маругов володів заводами “М’ясна імперія” і “Озерецькі ковбаси”, тому його називали “ковбасний королем”.

Бізнесмена застрелили з арбалета, який злочинці залишили на місці події.

Після вбивства злочинці втекли на машині, яку незабаром покинули в одному з сіл.

Слідчим відділом по м Істрі ГСУ СК Росії по Московській області порушено кримінальну справу за фактом вбивства місцевого жителя.

До слова, Маругов також володів ТОВ “Строй-проект”, ТОВ “СК Тепломережа”, був гендиректором ЗАТ “Наска”, ТОВ “Легпромактиви” та інших підприємств.

У липні 2019 року син Маругова Олександр загинув в ДТП в Москві. Він їхав на мотоциклі і зіткнувся з таксі, обидва транспортні засоби загорілися.