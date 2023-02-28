Про це інформує Deutsche Welle.
Міністерка культури Росії Ольга Любімова заявила, що робота з міноборони “йде постійно та злагоджено”.
“Десь треба хлопців на реабілітації відвідати, десь із великим концертом, десь виступити на площі, десь поїхати до регіонів”, – сказала вона.
Вона не назвала ні імен артистів, ні колективів, що включають до агітбригад. Любімова переконує, що “вони самі просять дати їм можливість брати участь, допомогти спільній справі тим, що вміють і люблять робити вони”.
Ще у жовтні минулого року росЗМІ повідомляли, що за дорученням заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка у військові частини, де навчали мобілізованих, почали виїжджати агітаційно-пропагандистські бригади. Такі бригади мали займатися “підняттям бойового настрою” призовників і складалися з лектора товариства “Знання”, представника “Бойового братства”, федерального депутата та творчого колективу.
Окрім цього, про створення агітбригади “русского радио” оголосили 28 вересня. До її складу мали увійти гурт “Земляни”, Григорій Лепс, Микола Басков, Поліна Гагаріна, Олег Газманов, Лариса Доліна та інші. З того часу агітбригада встигла виступити у військовому шпиталі, військовій частині, на мобілізаційному пункті.
Раніше міністерство культури РФ оголосило пріоритетними темами для російського кіно – “деградацію Європи” та “єднання суспільства навколо підтримки армії”.
- Пропагандистська активність та низка публічних заяв й тверджень у РФ спрямовані на підготовку росіян до нової хвилі мобілізації.
- Нині російська армія стала втрачати найбільше особового складу від початку широкомасштабного вторгнення. Пріоритетом ЗС РФ залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
- Журналіст, публіцист і письменник Віталій Портников зазначив, що попри сталу думку, що російська пропаганда змінює російське суспільство, він переконаний, що це саме російський телевізор говорить голосом російського народу, а не навпаки.