Міністерство культури РФ спільно з міністерством оборони створюють агітаційні бригади, до складу яких мають залучати артистів "з різних регіонів, різного жанру і різного віку".

Про це інформує Deutsche Welle.

Міністерка культури Росії Ольга Любімова заявила, що робота з міноборони “йде постійно та злагоджено”.

“Десь треба хлопців на реабілітації відвідати, десь із великим концертом, десь виступити на площі, десь поїхати до регіонів”, – сказала вона.

Вона не назвала ні імен артистів, ні колективів, що включають до агітбригад. Любімова переконує, що “вони самі просять дати їм можливість брати участь, допомогти спільній справі тим, що вміють і люблять робити вони”.

Ще у жовтні минулого року росЗМІ повідомляли, що за дорученням заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка у військові частини, де навчали мобілізованих, почали виїжджати агітаційно-пропагандистські бригади. Такі бригади мали займатися “підняттям бойового настрою” призовників і складалися з лектора товариства “Знання”, представника “Бойового братства”, федерального депутата та творчого колективу.

Окрім цього, про створення агітбригади “русского радио” оголосили 28 вересня. До її складу мали увійти гурт “Земляни”, Григорій Лепс, Микола Басков, Поліна Гагаріна, Олег Газманов, Лариса Доліна та інші. З того часу агітбригада встигла виступити у військовому шпиталі, військовій частині, на мобілізаційному пункті.

Раніше міністерство культури РФ оголосило пріоритетними темами для російського кіно – “деградацію Європи” та “єднання суспільства навколо підтримки армії”.