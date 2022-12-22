З початку широкомасштабного вторгнення в Україну у Росії суттєво посилилися репресії. За 2022 рік відбулася рекордна кількість затримань.

Про це повідомило BBC.

Правозахисний проєкт “ОВД-Инфо” за даними підрахунків заявив, що сталося щонайменше 19 443 випадків затримань. Вони відбулися через участь на антивоєнних мітингах, пікетах та через пости у соціальних мережах.

Зазначено, що йдеться про затримання, а не людей. Тобто одну особу могли затримати й кілька разів.

“Це рекордна кількість затриманих за політичними мотивами за останні 10 років”, — йдеться у повідомленні.

Журналісти та правозахисники підрахували, що з 24 лютого без затримань з політичних причин максимальний термін складав лише 18 днів.