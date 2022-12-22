Про це повідомило BBC.
Правозахисний проєкт “ОВД-Инфо” за даними підрахунків заявив, що сталося щонайменше 19 443 випадків затримань. Вони відбулися через участь на антивоєнних мітингах, пікетах та через пости у соціальних мережах.
Зазначено, що йдеться про затримання, а не людей. Тобто одну особу могли затримати й кілька разів.
“Це рекордна кількість затриманих за політичними мотивами за останні 10 років”, — йдеться у повідомленні.
Журналісти та правозахисники підрахували, що з 24 лютого без затримань з політичних причин максимальний термін складав лише 18 днів.
- У ЗМІ виявили десятки російських військових, які причетні до вбивств мирних жителів у Бучі. Йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку , зокрема “псковських десантників”.