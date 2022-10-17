На думку британської розвідки, проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, з якими стикаються російські сили на півдні України, ймовірно, загострилися після пошкодження Керченського мосту 8 жовтня 2022 року.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Попри нещодавні пошкодження, ремонтні роботи на мосту тривають, і він відкритий для руху. Проте біля переходу залишається велика черга вантажівок в очікуванні.

У розвідці припускають, що російські сили, які діють на півдні України, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь у спробі компенсувати зменшення пропускної здатності Керченського мосту.

Оскільки російська присутність у Херсоні напружена, а маршрути постачання через Крим погіршені, наземна лінія зв’язку через Запорізьку область стає все більш важливою для стійкості російської окупації.

Зараз тимчасово окуповане місто Мелітополь є вузлом шляхів постачання та місцем основної присутності російської авіації.