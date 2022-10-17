Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Попри нещодавні пошкодження, ремонтні роботи на мосту тривають, і він відкритий для руху. Проте біля переходу залишається велика черга вантажівок в очікуванні.
У розвідці припускають, що російські сили, які діють на півдні України, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь у спробі компенсувати зменшення пропускної здатності Керченського мосту.
Оскільки російська присутність у Херсоні напружена, а маршрути постачання через Крим погіршені, наземна лінія зв’язку через Запорізьку область стає все більш важливою для стійкості російської окупації.
Зараз тимчасово окуповане місто Мелітополь є вузлом шляхів постачання та місцем основної присутності російської авіації.
- Росія продовжує проводити масові примусові депортації українців, які, ймовірно, є кампанією навмисної етнічної чистки на додаток до явних порушень Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
- Через погане матеріальне забезпечення мобілізованих російських військових до міста Пологи Запорізької області прибув підрозділ РФ, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг.