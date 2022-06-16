Микола Патрушев, секретар Ради безпеки РФ заявив, що Москва зацікавлена у тому, щоб "якнайшвидше" домовитись з Україною щодо припинення бойових дій.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Як зауважив Патрушев, Росія хоче найближчим часом досягти “політично-дипломатичних домовленостей” з Україною, завдяки яким припиняться бойові дії.

Однак, поскаржився російський посадовець, Київ “заморозив” переговорний процес з Москвою.

Також, на думку Патрушева, мирні перемовини між країнами припинились через “США та Велику Британію”.

Зауважимо, що процес мирних перемовин між Україною та Росією припинився ще у травні. Як зауважив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, процес зупинено, оскільки немає жодних істотних просувань вперед. Проте він наголосив, що з часом переговори будуть відновлені.