Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
Як зауважив Патрушев, Росія хоче найближчим часом досягти “політично-дипломатичних домовленостей” з Україною, завдяки яким припиняться бойові дії.
Однак, поскаржився російський посадовець, Київ “заморозив” переговорний процес з Москвою.
Також, на думку Патрушева, мирні перемовини між країнами припинились через “США та Велику Британію”.
Зауважимо, що процес мирних перемовин між Україною та Росією припинився ще у травні. Як зауважив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, процес зупинено, оскільки немає жодних істотних просувань вперед. Проте він наголосив, що з часом переговори будуть відновлені.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, за якої умови українська влада готова відновити процес мирних перемовин з Росією.
- Також президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що перемовини між лідерами України та Росії щодо завершення повномасштабної війни – неминучі.
- Раніше президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона за те, що вони продовжують вести телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.