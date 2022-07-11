Про це повідомило пропагандистське російське видання News.ru.
Йдеться, що Костянтин Нікітенко їздив Маріуполем на БТР і стріляв по людях “для сміху”. Іншого бійця звинувачують у тому, що він нібито розстрілював полонених морпіхів. Зазначимо, що жодних доказів чи свідчень пропагандисти не надали.
За даними джерел “Української правди”, двох бійців “Азову” вивезли з колонії у невідомому напрямку. Пропагандисти поширюють різну інформацію. Одні повідомляють, що солдатів засудили ще 9 липня, а інші, що суд лише відбудеться.
Пізніше з’явилася версія, що нібито “Фрост” і “Фокс” напали на конвой із пораненими окупантами. Проте доказів та подробиць не повідомили.
Бойовики перед так званим “судом” скасували “мораторій на смертну кару”. Рішення ухвалили 8 липня.
- Нагадаємо, згідно з інформацією дружин окупантів, принаймні деякі військові ЗС РФ психічно та фізично виснажені, оскільки без жодного відпочинку з 24 лютого ведуть постійні бої в Україні.
- Європейський суд із прав людини ухвалив тимчасові заходи щодо невиконання смертної кари двом британцям, яких утримують росіяни у тимчасово окупованому Донецьку.
- Також управління ООН з прав людини (УВКПЛ) засудило смертний вирок, який “суд” так званої “Донецької народної республіки” виніс щодо трьох іноземних військових, які воювали у складі ЗСУ проти РФ.