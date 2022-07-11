У Росії поширюють інформацію, що двом бійцям "Азову" загрожує смертна кара. Бойовики зібралися стратити Миколу з позивним "Фрост" та Костянтина Нікітенка ("Фокс").

Про це повідомило пропагандистське російське видання News.ru.

Йдеться, що Костянтин Нікітенко їздив Маріуполем на БТР і стріляв по людях “для сміху”. Іншого бійця звинувачують у тому, що він нібито розстрілював полонених морпіхів. Зазначимо, що жодних доказів чи свідчень пропагандисти не надали.

За даними джерел “Української правди”, двох бійців “Азову” вивезли з колонії у невідомому напрямку. Пропагандисти поширюють різну інформацію. Одні повідомляють, що солдатів засудили ще 9 липня, а інші, що суд лише відбудеться.

Пізніше з’явилася версія, що нібито “Фрост” і “Фокс” напали на конвой із пораненими окупантами. Проте доказів та подробиць не повідомили.

Бойовики перед так званим “судом” скасували “мораторій на смертну кару”. Рішення ухвалили 8 липня.