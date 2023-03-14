У Росії заявили, що «не хочуть конфронтації з США»

Росія не хоче "конфронтації" зі США, заявив російський посол Анатолій Антонов після того, як його викликали до Державного департаменту після інциденту, що призвів до збиття американського безпілотника Reaper над Чорним морем.

Про це інформує CNN.

Сполучені Штати викликали російського посла, аби висловити рішучий протест через непрофесійні маневри винищувачів РФ, що призвели до зіткнення з американським безпілотником. Він пробув у Державному департаменті трохи більше півгодини.

“Ми вважаємо за краще не створювати ситуації, коли ми можемо створити ненавмисні зіткнення або ненавмисні інциденти між РФ та Сполученими Штатами”, — сказав Антонов.

Він також додав, що помічниця держсекретаря Карен Донфрід передала занепокоєність США відносно інциденту, і сторони “обмінявся нашими зауваженнями з цього приводу, оскільки у нас є деякі розбіжності”.

Антонов повторив заперечення міністерства оборони РФ, що будь-який російський літак контактував з безпілотником.

14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомили військові США.

Два літаки Су-27 здійснили небезпечне та непрофесійне перехоплення безпілотного літака служби розвідки, спостереження та розвідки ВПС США MQ-9 Reaper, який сьогодні діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Європейське командування Збройних сил США підтвердило інформацію.

Приблизно о 07:03 один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, унаслідок чого американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням два російські Су-27 скидали пальне та пролітали перед MQ-9 “у безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері”.

Цей інцидент є прикладом небезпечних дій російських пілотів під час взаємодії з літаками США та союзників над міжнародним повітряним простором, зокрема й над Чорним морем. Ці агресивні дії російського авіаційного екіпажу небезпечні та можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації, – наголосили військові.

Президента Джо Байдена поінформував про інцидент радник із національної безпеки Джейк Салліван вранці 14 березня, повідомляє CNN.

Координатор зв’язків Ради національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що російські літаки “нерідко” перехоплюють безпілотники США над Чорним морем, і пояснив, що минулими тижнями були й інші перехоплення.

Але він також заявив, що епізод у вівторок був унікальним у тому, наскільки “небезпечними, непрофесійними та безрозсудними” були дії Росії. Це перша відома така взаємодія, потенційно небезпечна ескалація в критичний момент бойових дій.

Згодом Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі поінформував союзників про інцидент над Чорним морем за участю російського винищувача та військового безпілотника США.