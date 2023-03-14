Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Напередодні видання The New York Times і Reuters з посиланням на власні джерела повідомили, що МКС має намір відкрити дві справи про воєнні злочини, пов’язані з російським вторгненням в Україну, і вимагатиме ордери на арешт кількох осіб.

У справах МКС Росію звинувачуватимуть у викраденні українських дітей та навмисному нападі на цивільну інфраструктуру.

Сьогодні, під час брифінгу, коментуючи ймовірність відкриття справ проти РФ за воєнні злочини, Пєсков наголосив, що Росія не визнає юрисдикцію МКС у Гаазі.

“Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Так до цього і ставимося”, – сказав він.

ДОВІДКА: 19 січня цього року Європейський парламент схвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

У Європарламенті заявили, що звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпені та багатьох інших українських містах, розкривають жорстокість війни та акцентують важливість скоординованих міжнародних дій для притягнення до відповідальності винних у скоєних злочинах осіб згідно з міжнародним правом.

Депутати Європарламенту закликають ЄС до співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, аби домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного та військового керівництва Росії та її союзників.

На думку депутатів, створення спецтрибуналу дозволить усунути прогалини у чинному міжнародному кримінальному законодавстві.

Євродепутати зазначили, що точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, проте вони наголосили, що спецтрибунал повинен мати юрисдикцію для розслідування та покарання не лише Путіна й найвищого політичного та військового керівництва РФ, але й Олександра Лукашенка.

Депутати Європарламенту зауважили, що підготовча робота ЄС щодо створення спеціального трибуналу має розпочатися негайно та зосередитись на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною.

25 лютого стало відомо, Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до основної групи країн зі створення спеціального трибуналу за злочини агресії РФ проти України.

12 березня у звіті Human Rights Watch наголосили, що російський широкомасштабний напад спричинив такі травматичні та руйнівні наслідки для дітей у школах-інтернатах, як примусові депортації до РФ і розлучення з їхніми родинами. До лютого 2022 року в інтернатних закладах України перебувало понад 105 тисяч дітей, близько 32 тисячі з них знаходяться у регіонах, які перебувають під частковою або повною російською окупацією.

Раніше міжнародні слідчі заявили, що Кремль заздалегідь спланував та фінансував херсонські катівні.