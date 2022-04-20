Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що сьогодні, 20 квітня, Москва передала Києву свій варіант мирного договору між державами.

Про це повідомляє російське видання РИА Новости.

За інформацією Пєскова, у відправлених Україні мирних домовленостях містяться “чіткі формулювання” у межах переговорного процесу.

Тепер, зауважив спікер Володимира Путіна, Москва очікує відповіді від Києва.

“Ми передали Україні наш проєкт документа мирних домовленостей. Тепер м’яч на полі України. Чекаємо на відповідь”, – сказав Пєсков.

Водночас речник президента РФ знову звинуватив Київ у “неузгодженні позицій”, додавши, що такі дії української влади “мають погані наслідки”.