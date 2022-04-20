Про це повідомляє російське видання РИА Новости.
За інформацією Пєскова, у відправлених Україні мирних домовленостях містяться “чіткі формулювання” у межах переговорного процесу.
Тепер, зауважив спікер Володимира Путіна, Москва очікує відповіді від Києва.
“Ми передали Україні наш проєкт документа мирних домовленостей. Тепер м’яч на полі України. Чекаємо на відповідь”, – сказав Пєсков.
Водночас речник президента РФ знову звинуватив Київ у “неузгодженні позицій”, додавши, що такі дії української влади “мають погані наслідки”.
- Нагадаємо, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков нарешті визнав, що РФ зазнала “значних втрат військ” у війні проти України.
- Раніше речник російського президента Дмитра Пєскова заявив, що пожежа на нафтобазі у російському Бєлгороді не сприяє мирним перемовинам між Україною та РФ.
- Також речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував мирні перемовини України та РФ, які відбулись 29 березня у Стамбулі. На думку Пєскова, ніякого “прориву” ці перемовини не створили.