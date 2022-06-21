Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував те, що у російському полоні знаходяться громадяни США, які воювали проти Росії у складі Збройних сил України. На його думку, вони є "найманцями" і не підпадають під Женевську конвенцію.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

За його словами, громадяни США – Олександр Джон-Роберт та Енді Тай Нгок Хуінь – це злочинці, які мають понести покарання.

Пєсков наголосив, що вони є “найманцями, які незаконно воюють на боці ЗСУ проти російських військ”.

У такому випадку, додав Пєсков, американці не підпадають під дію Женевської конвенції, оскільки не є “регулярними військовослужбовцями”.

“Вони стріляли у російських військових і наражали їхні життя на небезпеку”, – сказав він.