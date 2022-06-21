Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
За його словами, громадяни США – Олександр Джон-Роберт та Енді Тай Нгок Хуінь – це злочинці, які мають понести покарання.
Пєсков наголосив, що вони є “найманцями, які незаконно воюють на боці ЗСУ проти російських військ”.
У такому випадку, додав Пєсков, американці не підпадають під дію Женевської конвенції, оскільки не є “регулярними військовослужбовцями”.
“Вони стріляли у російських військових і наражали їхні життя на небезпеку”, – сказав він.
- Нагадаємо, у Держдепі США не підтвердили, що Олександр Джон-Роберт та Енді Тай Нгок Хуінь, які воювали на боці ЗСУ, потрапили у російський полон.
- Водночас президент США Джо Байден заявив, що його поінформували про зниклих безвісти американських громадян. Він наголосив, що поїздки до України для американців зараз є небезпечними.