Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

За його словами, громадяни США – Олександр Джон-Роберт та Енді Тай Нгок Хуінь – це злочинці, які мають понести покарання.

Пєсков наголосив, що вони є “найманцями, які незаконно воюють на боці ЗСУ проти російських військ”.

У такому випадку, додав Пєсков, американці не підпадають під дію Женевської конвенції, оскільки не є “регулярними військовослужбовцями”.

“Вони стріляли у російських військових і наражали їхні життя на небезпеку”, – сказав він.

 

 