Росія подала запит США на видачу 56 віз, щоб голова російського МЗС разом зі своєю делегацією відвідали щорічну Генасамблею ООН, яка відбудеться вже у вересні. Однак у США досі не надали жодної відповіді РФ щодо віз.

Про це повідомляє Reuters.

Про ситуацію агентство дізналось з листа посла Росії в ООН Василя Небензі, якого він надіслав Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу.

У своєму листі Небензя поскаржився, що ця ситуація є “тривожною”, оскільки протягом останніх місяців Вашингтон регулярно відмовляв у видачі віз російським делегатам на інші заходи ООН.

Небензя також повідомив, що запит щодо віз було передано посольству США у Москві.

За його словами, РФ потрібно 56 віз для групи дипломатів на чолі з головою МЗС Сергієм Лавровим, для відвідання Генасамблеї ООН яка розпочнеться 20 вересня у Нью-Йорку.

Небензя додав, що журналістам, які супроводжують Лаврова та екіпажу літака досі не видали американських віз.

Він попросив Гутерріша “ще раз наголосити владі Сполучених Штатів, що вони повинні негайно видавати запитувані візи всім російським делегатам і супроводжуючим особам, зокрема російським журналістам”.

У своєму листі до Гутерреша Небензя посилався на деякі недавні візові проблеми, зазначивши, що міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев не зміг поїхати до Нью-Йорка на саміт керівників поліції ООН цього тижня.

За його словами, представники російських правоохоронних органів також не змогли цього тижня відвідати захід ООН, присвячений протидії використанню інформаційно-комунікаційних технологій у злочинних цілях.

Reuters звернувся за коментарями щодо ситуації до Держдепу США. У відповіді відомство заявило, що США серйозно ставляться до своїх зобов’язань як приймаючої країни ООН.

Речник Держдепу додав, що дані щодо видачі віз – це конфіденційна інформація відповідно до законодавства США і тому він не може прокоментувати окремі випадки.

Згідно з “угодою про штаб-квартиру” ООН від 1947 року, Сполучені Штати, як правило, зобов’язані надавати іноземним дипломатам доступ до Організації Об’єднаних Націй.

Водночас Вашингтон наполягає, що може відмовити у візах з міркувань “безпеки, тероризму та зовнішньої політики”.

“Ми обробляємо сотні віз щороку для делегатів Російської Федерації на заходи ООН”, – сказав речник Держдепу, додавши, що заявки слід подавати якомога раніше, щоб забезпечити своєчасну обробку.

Він додав, що це особливо важливо зараз, коли РФ здійснила “невиправдані дії проти посольства США в Росії”, звільнивши працівників та персонал з інших країн. Саме недостатня кількість персоналу, запевнили у Держдепі, повпливала на здатність швидко обробляти запити щодо віз.

Речник ООН Ері Канеко коментуючи лист посла РФ заявив що Гутерреш та інші високопосадовці ООН підтримують тісні контакти зі Сполученими Штатами та Росією щодо віз.

“Ми активно співпрацюємо з місією США щодо отримання віз… і підтримуємо зв’язок з місією щодо конкретних випадків, на які ми звертаємо увагу. Ми робимо це і у цьому випадку”, — сказав Канеко.

Сполучені Штати вже давно забороняють російським дипломатам в ООН і російським делегаціям подорожувати на відстані понад 40 км від Нью-Йорка без попереднього дозволу Вашингтона.

У лютому Вашингтон наклав санкції на Лаврова, звинувативши його в “безпосередній відповідальності за неспровоковане та незаконне подальше вторгнення Росії в Україну”. Санкції заморожують будь-які активи Лаврова в Сполучених Штатах і взагалі забороняють американцям мати з ним справу.