У п'ятницю, 20 травня, у РФ повідомили, що їхні військові "повністю звільнили" металургійний завод "Азовсталь" у Маріуполі, де останні місяці перебували українські захисники та цивільні мешканці міста.

Про це йдеться у матеріалі американського телеканалу CNN.

У ЗМІ одразу ж зауважили, що не можуть перевірити, чи дійсно з заводу вийшли всі, хто там перебував. Окрім цього, заяви РФ щодо “Азовсталі” не коментує українська влада.

Що потрібно знати про ситуацію в Маріуполі

Облога Маріуполя: місто, яке є стратегічно важливим, стало одним із перших, куди вдерлись російські війська після 24 лютого. Вже на початку березня місто оточили росіяни, унаслідок чого місцеві мешканці зіштовхнулись з гуманітарною кризою та постійними бомбардуваннями. Зокрема окупанти скинули бомби на місцевий пологовий будинок та драмтеатр, де ховались люди.

Завод “Азовсталь”: до середини квітня українські воїни боролись, щоб не дозволити росіянам захопити завод, адже в його укриттях від обстрілів окупантів переховувались і тисяча мирних мешканців. Були на заводі і важкопоранені особи, які залишились без належної медичної допомоги.

Наприкінці квітня у РФ заявили, що “визволили” Маріуполь, однак українська влада все заперечила, наголосивши, що захисники міста все ще тримають оборону.

Спроби евакуації: 1 травня стартувала евакуація цивільних осіб з “Азовсталі”. Вже 16 травня захисники Маріуполя заявили, що “виконали бойове завдання” на заводі та повідомили про евакуацію сотні поранених бійців.

Всіх військових, яких вивели з “Азовсталі”, вивозять до Росії. Їх утримують у СІЗО, а важкопораненим надають медичну допомогу, заявили у міноборони РФ.

Україна сподівається, що найближчим часом вивезених з “Азовсталі” бійців вдасться обміняти на російських армійців, які перебувають в українському полоні.

Що відбувається зараз: якщо заява Росії правдива, то це означає, що РФ взяла під контроль Маріуполь після трьох місяців жорстких боїв.

За словами речника міноборони РФ, з заводу вийшла остання група українських воїнів – 531 особа. Однак невідомо, чи дійсно з заводу вийшли всі, хто там перебував.

Що отримає Росія: якщо Маріуполь опиниться під контролем РФ, то окупантам відкриється сухопутний шлях від території Росії до окупованого з 2014 року Криму.

Також контроль над містом забезпечить Росії контроль над ключовим портом Азовського моря. Окрім цього, росіян, які воювали у Маріуполі, можуть відправити на інші напрямки, для посилення наступу.