Про це йдеться у матеріалі американського телеканалу CNN.
У ЗМІ одразу ж зауважили, що не можуть перевірити, чи дійсно з заводу вийшли всі, хто там перебував. Окрім цього, заяви РФ щодо “Азовсталі” не коментує українська влада.
Що потрібно знати про ситуацію в Маріуполі
Облога Маріуполя: місто, яке є стратегічно важливим, стало одним із перших, куди вдерлись російські війська після 24 лютого. Вже на початку березня місто оточили росіяни, унаслідок чого місцеві мешканці зіштовхнулись з гуманітарною кризою та постійними бомбардуваннями. Зокрема окупанти скинули бомби на місцевий пологовий будинок та драмтеатр, де ховались люди.
Завод “Азовсталь”: до середини квітня українські воїни боролись, щоб не дозволити росіянам захопити завод, адже в його укриттях від обстрілів окупантів переховувались і тисяча мирних мешканців. Були на заводі і важкопоранені особи, які залишились без належної медичної допомоги.
Наприкінці квітня у РФ заявили, що “визволили” Маріуполь, однак українська влада все заперечила, наголосивши, що захисники міста все ще тримають оборону.
Спроби евакуації: 1 травня стартувала евакуація цивільних осіб з “Азовсталі”. Вже 16 травня захисники Маріуполя заявили, що “виконали бойове завдання” на заводі та повідомили про евакуацію сотні поранених бійців.
Всіх військових, яких вивели з “Азовсталі”, вивозять до Росії. Їх утримують у СІЗО, а важкопораненим надають медичну допомогу, заявили у міноборони РФ.
Україна сподівається, що найближчим часом вивезених з “Азовсталі” бійців вдасться обміняти на російських армійців, які перебувають в українському полоні.
Що відбувається зараз: якщо заява Росії правдива, то це означає, що РФ взяла під контроль Маріуполь після трьох місяців жорстких боїв.
За словами речника міноборони РФ, з заводу вийшла остання група українських воїнів – 531 особа. Однак невідомо, чи дійсно з заводу вийшли всі, хто там перебував.
Що отримає Росія: якщо Маріуполь опиниться під контролем РФ, то окупантам відкриється сухопутний шлях від території Росії до окупованого з 2014 року Криму.
Також контроль над містом забезпечить Росії контроль над ключовим портом Азовського моря. Окрім цього, росіян, які воювали у Маріуполі, можуть відправити на інші напрямки, для посилення наступу.
- Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що з території маріупольського заводу “Азовсталь” вивезли практично всіх людей. Голова держави пообіцяв, що найближчим часом з заводу евакуюють всіх захисників.
- Також у російських ЗМІ повідомили, що командир 36-ої окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волинський (позивний “Волина”) вийшов з території маріупольського заводу “Азовсталь”.