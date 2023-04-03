Про це повідомило “Радио Свобода“.
Підозрюваною є 26-річна жителька Санкт-Петербурга Дар’я Трепова. Їй загрожує до 25 років в’язниці за звинуваченням у вбивстві загальнонебезпечним способом.
Пропагандистське видання ТАСС додало, що правоохоронці провели обшуки за місцем проживання дівчини. Було опитано її матір та сестру. Видання зазначило, що у 2022 році Трепова брала участь у мітингу у день початку російського вторгнення в Україну. Вона отримала адміністративний арешт на 10 діб, рішення не було оскаржено.
Російське РБК повідомило, що, за версією силовиків, нібито операцію з усунення Татарського “було підготовлено заздалегідь і ретельно сплановано”. За даними МВС, в операції брали участь кілька людей, які розподілили між собою ролі.
За словами офіційної представниці СК Світлани Петренко, слідство встановлює мотиви Дарії Трепової. Слідчі обиратимуть їй запобіжний захід.
Як повідомив телеканал “Звезда“, затримана заявляє про те, що її підставили та використали. Слідчі не виключають цієї можливості. Також у дівчини були придбані квитки до Узбекистану. Її затримали у квартирі знайомого їй чоловіка.
“РИА Новости” додали, що побачили у справі нібито “український слід”.
“Здійснений 2 квітня в Санкт-Петербурзі терористичний акт щодо відомого журналіста Владлена Татарського було сплановано спецслужбами України із залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим “Фондом боротьби з корупцією” Навального, активною прихильницею якого є затримана Дар’я Трепова”, – повідомили у Національному антитерористичному комітеті РФ.
Пізніше “Звезда” додала, що до вбивства пропагандиста нібито залучили агентів з “Фонду боротьби з корупцією” Олексія Навального, де Дар’я Трепова була активною прихильницею.
- 2 квітня в РФ у кафе “Стріт-фуд бар №1” у центрі Санкт-Петербурга стався вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Максим Фомін (псевдонім Владлен Татарський).