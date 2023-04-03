Слідчий комітет РФ заявив, що затримано підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського (Максим Фомін). Останній загинув 2 квітня під час вибуху в кафе "Стріт-бар" у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомило “Радио Свобода“.

Підозрюваною є 26-річна жителька Санкт-Петербурга Дар’я Трепова. Їй загрожує до 25 років в’язниці за звинуваченням у вбивстві загальнонебезпечним способом.

Пропагандистське видання ТАСС додало, що правоохоронці провели обшуки за місцем проживання дівчини. Було опитано її матір та сестру. Видання зазначило, що у 2022 році Трепова брала участь у мітингу у день початку російського вторгнення в Україну. Вона отримала адміністративний арешт на 10 діб, рішення не було оскаржено.

Російське РБК повідомило, що, за версією силовиків, нібито операцію з усунення Татарського “було підготовлено заздалегідь і ретельно сплановано”. За даними МВС, в операції брали участь кілька людей, які розподілили між собою ролі.