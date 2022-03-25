Про це повідомляє CNN.
Також фіксують відмови у системі наведення російських високоточних боєприпасів, що трапляються в діапазоні від “20% до 60%” залежно від типу зброї та завдання. Це означає, що ракета не долітає до цілі або не вибухає при падінні у 20−60% випадків.
США частково відстежили цю інформацію, спостерігаючи за кількістю російських місій, які містять некеровані або “тупі” бомби. Супутники та інші платформи бортової розвідки можуть контролювати невдачу деяких запусків ракет, збираючи розвіддані про інфрачервоні та радіолокаційні сигнатури літака та ракет.
Водночас, посилаючись на дані американської розвідки, три чиновники США заявили, що, за оцінками Сполучених Штатів, рівень невдач Росії змінюється щодня, залежно від типу ракети, що запускається, й іноді може перевищувати 50%.
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