15 березня, після зустрічі у форматі "Рамштайн", міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Росія "вичерпує можливості" у війні проти України.

Про це інформує CNN.

Остін зауважив, що Росії довелося залежати від Ірану та Північної Кореї та використовувати обладнання часів Другої світової війни.

Тож у Росії закінчуються можливості та друзі”, – пояснив глава Пентагону.

За його словами, у російського президента Володимира Путіна “за рік є докази того, що Сполучені Штати і Контактна група підтримуватимуть право України захищатися в довгостроковій перспективі”, стільки скільки буде потрібно.

Але Путін все ще сподівається, що він зможе виснажити Україну і перечекати нас, – додав Остін. Тож ми не можемо відмовлятися і не будемо”.

15 березня у вступному слові під час десятого засідання Контактної групи у форматі “Рамштайн” Ллойд Остін заявив, що коаліція країн, які споряджають Україні Leopard, продовжує зростати. І дев’ять країн зараз зобов’язалися надати понад 150 танків.

Крім того, він повідомив, що США, Німеччина та Нідерланди виступили з пожертвуваннями ЗРК Patriot.