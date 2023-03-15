Про це інформує CNN.
Остін зауважив, що Росії довелося залежати від Ірану та Північної Кореї та використовувати обладнання часів Другої світової війни.
Тож у Росії закінчуються можливості та друзі”, – пояснив глава Пентагону.
За його словами, у російського президента Володимира Путіна “за рік є докази того, що Сполучені Штати і Контактна група підтримуватимуть право України захищатися в довгостроковій перспективі”, стільки скільки буде потрібно.
Але Путін все ще сподівається, що він зможе виснажити Україну і перечекати нас, – додав Остін. Тож ми не можемо відмовлятися і не будемо”.
15 березня у вступному слові під час десятого засідання Контактної групи у форматі “Рамштайн” Ллойд Остін заявив, що коаліція країн, які споряджають Україні Leopard, продовжує зростати. І дев’ять країн зараз зобов’язалися надати понад 150 танків.
Крім того, він повідомив, що США, Німеччина та Нідерланди виступили з пожертвуваннями ЗРК Patriot.
- 15 березня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром та акцентував на необхідності посилення протиповітряної оборони України.
- Президент США Джо Байден та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у спільній заяві наголосили на підтримці України в її протистоянні повномасштабній війні РФ.
- Збройні сили США вивчають можливість інтеграції передових західних ракет класу “повітря-повітря”в українські винищувачі радянської епохи. У разі успіху ці зусилля можуть стати частиною вирішення потреби Києва в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні.
- Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що допоміжна тренувальна місія Євросоюзу до кінця березня завершить підготовку понад 11 тисяч українських військовослужбовців.