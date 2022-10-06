Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
Зазначається, що Матвієнко запропонувала “сісти за стіл перемовин” українській парламентській делегації на саміті спікерів парламентів країн G20, наголосивши, що “Росія виступає за мирне врегулювання кризи”.
“Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл перемовин. Парламенте Росії, парламенте України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості”, – сказала вона.
Також, за словами Матвієнко, Росія готова припинити військові дії в Україні, однак “лише на російських умовах”.
Прокоментувала вона й можливість застосування Росією ядерної зброї.
“У Росії ніколи не було планів погрожувати будь-кому ядерною зброєю. Росія розглядає ядерну зброю тільки як засіб захисту, а заяви про ядерну загрозу з Росії – брехня”, – наголосила Матвієнко.
- Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 30 вересня 2022 року “Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності”. Це рішення, зокрема, передбачає неможливість проведення перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.