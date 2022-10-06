У Росії укотре закликали Україну продовжити мирні перемовини між державами. Цього разу ініціаторкою заклику стала спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Зазначається, що Матвієнко запропонувала “сісти за стіл перемовин” українській парламентській делегації на саміті спікерів парламентів країн G20, наголосивши, що “Росія виступає за мирне врегулювання кризи”.

“Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл перемовин. Парламенте Росії, парламенте України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості”, – сказала вона.

Також, за словами Матвієнко, Росія готова припинити військові дії в Україні, однак “лише на російських умовах”.

Прокоментувала вона й можливість застосування Росією ядерної зброї.

“У Росії ніколи не було планів погрожувати будь-кому ядерною зброєю. Росія розглядає ядерну зброю тільки як засіб захисту, а заяви про ядерну загрозу з Росії – брехня”, – наголосила Матвієнко.