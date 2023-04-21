Про це повідомляє російське видання “Настоящее время”.
Зазначається, що Федеральна служба безпеки РФ звинувачує Буданова в буцімто організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.
Кремлівська пропагандистська агенція “ТАСС” додає, що Буданова “арештували” у справі про “теракт на Керченському мосту”.
Водночас журналістам “Української правді” Буданов у відповідь на так званий “арешт”, пообіцяв ще більше протидіяти російським окупантам.
“Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов‘язуюсь працювати ще краще”, — сказав Буданов.
- Керівник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що Росія найбільше виграє від масштабного витоку урядових таємниць США, який останніми днями домінує в заголовках новин.
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов вважає, що у Росії залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягнути якихось своїх воєнних цілей в Україні.
- За даними росЗМІ, на пропагандистських російських радіостанціях в окупованому Криму хакери буцімто “зламали” етер для трансляції звернення голови української розвідки Кирила Буданова та українського гімну.