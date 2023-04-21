Про це повідомляє російське видання “Настоящее время”.

Зазначається, що Федеральна служба безпеки РФ звинувачує Буданова в буцімто організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.

Кремлівська пропагандистська агенція “ТАСС” додає, що Буданова “арештували” у справі про “теракт на Керченському мосту”.

Водночас журналістам “Української правді” Буданов у відповідь на так званий “арешт”, пообіцяв ще більше протидіяти російським окупантам.

“Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов‘язуюсь працювати ще краще”, — сказав Буданов.