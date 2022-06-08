У Держдумі РФ депутат від провладної "Єдиної Росії" Євген Федоров запропонував скасувати постанову від 6 вересня 1991 року про визнання незалежності Литви.

Про це повідомив пропагандистський сайт “РИА Новости”.

На думку автора, визнання незалежності Литви є незаконною, як і постанова державної ради СРСР. Він аргументує тим, що її ухвалили неконституційним органом та з порушенням вимог низки статей конституції.

У проєкті закону провладний депутат зазначив, що було порушено закон “Про порядок вирішення питань, пов’язаних з виходом союзної республіки з СРСР”. Річ у тім, що Литва не проводила референдуму про вихід зі складу СРСР, тому не було встановлено перехідного періоду для розгляду всіх спірних питань.

“Таким чином, зважаючи на те, що відповідно до статті 67.1 конституції Росії “Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території…”, постанова державної ради СРСР № ГС-1 підлягає скасуванню”, — йдеться у законопроєкті.

Зазначимо, що Литва першою з колишніх радянських республік оголосила незалежність 11 березня 1990 року, а 4 травня це зробила Латвія. Після провалу путчу незалежність оголосили Україна, Грузія, Вірменія, Азербайджан та Молдова.

У грудні 1991 року Михайло Горбачов подав у відставку з посади президента СРСР і передав владу Борис Єльцину, чим фактично Радянський Союз припинив існування. Іншими словами, на відміну від Литви — Росія не проголошувала незалежності та не проводила референдуму. За цією логікою, РФ теж не запроваджувала перехідного періоду для розгляду всіх спірних питань. Проте російська пропаганда просуває наративи, що нібито РФ є спадкоємицею СРСР, а всі інші країни — сепаратистські угруповання, які чомусь не мають права на незалежність.