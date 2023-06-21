Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії затримала одну особу в Хабаровському краю за спробу відправити гроші українським військовим.

Джерело: Aljazeera

Чоловік намагався переправити в Україну гроші за дрони, тепловізори, боєприпаси та медичне приладдя “через криптовалютні інструменти”. Його затримали, а будинок обшукали.

Російське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що такі дії вважаються “здійсненням державної зради у вигляді надання фінансової допомоги ЗСУ для дій, спрямованих проти безпеки Російської Федерації”.