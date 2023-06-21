Джерело: Aljazeera
Чоловік намагався переправити в Україну гроші за дрони, тепловізори, боєприпаси та медичне приладдя “через криптовалютні інструменти”. Його затримали, а будинок обшукали.
Російське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що такі дії вважаються “здійсненням державної зради у вигляді надання фінансової допомоги ЗСУ для дій, спрямованих проти безпеки Російської Федерації”.
- У Москві суд постановив арештувати кінопродюсера Олександра Роднянського та театрального режисера Івана Вирипаєва за “поширення неправдивої інформації” про російську армію.
- У деокупованому Херсоні викрито російських агентів, які “зливали” росіянам конспіративні бази ЗСУ. Пособники ворога погодилися співпрацювати з агресором.