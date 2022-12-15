У російському МЗС висловили "здивування" через допомогу, яку Азербайджан надав Україні. Як відомо, нещодавно Баку надав Києву гуманітарну допомогу у вигляді трансформаторів та генераторів.

Про це з посиланням на свої джерела у МЗС РФ повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

У коментарі виданню джерело з російського МЗС заявило, що у них викликало “здивування” те, що Азербайджан вирішив надати гуманітарну допомогу Україні.

“Такий крок Баку викликає здивування. У межах “спеціальної військової операції” ВС РФ знищують критичну інфраструктуру України, яку київський режим використовує для військових потреб. Азербайджанські поставки, які навряд чи принципово змінять ситуацію, не тягнуть на гуманітарну допомогу”, – наголосило джерело.

Окрім цього джерело також зауважило, що “деякі азербайджанські оглядачі” також не зрозуміли дій Баку, оскільки самому Азербайджану трансформатори та генератори також потрібні для “постконфліктного відновлення карабахських територій та зростаючих соціально-економічних викликів”.

ДОВІДКА: 10 грудня пресслужба МЗС Азербайджану повідомила про надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.

У відомстві розповіли, що загальна вартість допомоги склала 1 мільйон 422 тисячі манатів (понад 800 тисяч доларів) і найближчими днями Азербайджан планує відправити другу колону вантажівок з гуманітарною допомогою.

Загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Азербайджаном за час широкомасштабної війни РФ проти України, вже наблизилася до 30 мільйонів манатів (17,5 млн доларів США).