Російські виробники харчових продуктів зіткнулися з дефіцитом картону для пакування. Нестачу спричинено накладеними на РФ санкціями з боку Євросоюзу.

Про це повідомило російське видання “Комерсант“.

“Союзмолоко” включає продукцію Danone, PepsiCo, “Еконіву”, “Молвест” та інших марок. Вони запропонували розподіляти необхідний картон між її виробниками. Зокрема між Tetra Pak, “Ламбуміз”, “Стерекс Пак”, “Молопак” та “Промпак”.

Асоціація попросила депутатів запросити у Мінпромторгу РФ дані стосовно місячного виробництва картону до кінця 2022 року. Така інформація допомогла б виробникам легше планувати свою діяльність та домовлятися з покупцями, зазначив гендиректор “Союзмолока” Артем Бєлов. Вже ставалися випадки, коли виробникам не надавали необхідних обсягів картону.

Після ухвалення п’ятого пакета санкцій від ЄС у виробників виникли проблеми. Обмеження набули чинності 9 квітня. Зокрема під них потрапили товари шведського виробника упаковки Tetra Pak. Вони постачали імпортні пакувальні матеріали та компоненти, а локального виробництва в Росії для цього не вистачає.

На початку червня Tetra Pak попросила у Національної ради з торгівлі Швеції зробити виняток. Вони обумовили це тим, що продукція компанії має соціальну значущість. Проте компанія отримала відмову щодо скасування частини санкцій.

До введення санкцій до РФ імпортували до 50% ламінованого картону, який використовується для харчової промисловості. Гендиректор “Ламбумізу” Олександр Абалаков заявив, що сировини вже не вистачає, тому потрібно якось її замінити.

“Комерсант” стверджує, що дефіцит складає близько 30% картону. Наприклад, на молочному ринку російський картон не завжди високої якості. Через це він не витримує вимог щодо термінів зберігання продукції.

Перевести деякі продукти в інші упаковки просто неможливо. У випадку з ультрапастеризованим молоком використовувати пластик чи скло не можна через технологію виробництва.

Російські компанії змушені шукати альтернативних постачальників упаковки. Виробники молочної продукції шукають можливості в країнах Південно-Східної Азії. Інші ж виводять з асортименту частину продукції, як йогурт, оскільки картонна упаковка потрібна для найбільш рентабельних продуктів.