Голова Центру територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан у відеозверненні окреслив ситуацію на фронті. За наявною інформацією, ворог не має достатніх ресурсів для продовження наступу в напрямку Дніпра.

Про це повідомив керівник центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан.

Корбан повідомив, що ворог доволі активно просувається в Херсонській області. На півночі регіону ворог зосередив угруповання військ з метою нанесення удару в напрямку Нікополя, аби просунутися до Запоріжжя. Проте напрямок є добре укріпленим, каже Корбан. Три дні поспіль відбувалися зіткнення з ворогом, проте ЗСУ з підтримкою авіації і артилерії змогли розбити ворожу колону, яка налічувала 120-150 одиниць техніки, повідомляє керівник Центру територіальною оборони Дніпра. Також просування ворога зупинене в Запорізькій області.

За наявними даними, зауважує Корбан, російські військ переходять до оборони на цих ділянках фронту, що свідчить про відсутність у ворога ресурсів для продовження наступу. Корбан запевнив, що оборона Дніпропетровщини підготована належним чином, а область захищена по всьому периметру свого кордону.

Керівник Центру територіальної оборони Дніпра також заявив, що область наразі тримає на собі три фронти: південний з напрямку Запорізької та Херсонської областей, з боку Донецької областей та з боку Харківської області. Дніпропетровщина тримає харківський напрямок, аби не допустити оточення угруповання українських військ на території проведення ООС, каже Корбан.

Він також наголосив, що контингент військ в Дніпропетровській області є достатнім для оборони, а система протиповітряної оборони працює і збиває ворожі ракети. Також він додав, що голова Військово-цивільної адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко продовжує виконувати завдання з координації усіх штабів в області, а мер Дніпра Борис Філатов продовжує роботу з організації діяльності комунального господарства. Очільники інших міст області також продовжують виконувати свої службові обов’язки.