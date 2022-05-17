Про це повідомляє російське пропагандистське видання ИА Regnum.
Пропозиція щодо заборони обміну надійшла від члена російської партії “Справедливая Россия – За Правду” Анатолія Вассермана.
За його словами, “евакуація бійців “Азову” – перший крок до їх звільнення”, тому потрібен закон, який заборонить їх обмін.
“Відповідно до нашого регламенту, прошу підготувати відповідне протокольне доручення. Давайте його опрацюємо разом із комітетом оборони та безпеки”, – заявив у відповідь Володін.
На думку спікера російської Держдуми, “нацистських злочинців не можна обмінювати”.
“Це воєнні злочинці, і ми повинні зробити все для того, щоб вони відповіли перед судом”, – додав Володін.
За його словами, РФ робить все, щоб із пораненими українськими військовополоненими “поводились гуманно та лікували їх”, на відміну від України, яка нібито “жорстоко знущається з російських армійців”. Проте “до нацистів повинне бути інше ставлення”, – заявив російський спікер.
“Це одна із цілей військової операції, тому відповідаймо вирішенню цих завдань”, – додав Володін.
Водночас в.о. голови фракції “ЛДПР” Леонід Слуцький заявив, що потрібно “скасувати мораторій на страту для нацистів”
- Нагадаємо, вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на заводі “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь, зберегти життя особового складу. Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.