Про це повідомляє російське пропагандистське видання ИА Regnum.

Пропозиція щодо заборони обміну надійшла від члена російської партії “Справедливая Россия – За Правду” Анатолія Вассермана.

За його словами, “евакуація бійців “Азову” – перший крок до їх звільнення”, тому потрібен закон, який заборонить їх обмін.

“Відповідно до нашого регламенту, прошу підготувати відповідне протокольне доручення. Давайте його опрацюємо разом із комітетом оборони та безпеки”, – заявив у відповідь Володін.

На думку спікера російської Держдуми, “нацистських злочинців не можна обмінювати”.

“Це воєнні злочинці, і ми повинні зробити все для того, щоб вони відповіли перед судом”, – додав Володін.

За його словами, РФ робить все, щоб із пораненими українськими військовополоненими “поводились гуманно та лікували їх”, на відміну від України, яка нібито “жорстоко знущається з російських армійців”. Проте “до нацистів повинне бути інше ставлення”, – заявив російський спікер.

“Це одна із цілей військової операції, тому відповідаймо вирішенню цих завдань”, – додав Володін.

Водночас в.о. голови фракції “ЛДПР” Леонід Слуцький заявив, що потрібно “скасувати мораторій на страту для нацистів”