Російський пропагандист телеканалу НТВ Гаррі Княгницький працюватиме у російській службі "Голосу Америки". Раніше він знімав сюжети про "приєднання" Криму, "обстріли українською армією мирних громадян" та називав "терористом" українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє “Детектор Медіа” з посиланням на його матеріали на сайті американської служби іномовлення.

Припускається, що Княгницький працює в “Голосі Америки” з листопада 2022 року.

Під час роботи на російському НТВ, він був воєнним кореспондентом, знімаючи пропагандистські сюжети про вторгнення РФ в Україну. Зокрема, про начебто “обстріли українською армією мирних громадян”.

Крім того, 1 вересня 2014 року Гаррі Княгницький готував матеріал про українських дітей, які нібито добровільно “переїхали” до Росії. Як зазначили в “ДМ”, Княгницький знімав матеріали й про так зване російське “визнання” Революції Гідності “державним переворотом”.

Саме Княгницький був автором відео про начебто затримання “терористичної групи” Олега Сенцова у 2014 році. На тлі цього український режисер провів у російському полоні 5 років.