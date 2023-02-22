Про це повідомляє “Детектор Медіа” з посиланням на його матеріали на сайті американської служби іномовлення.
Припускається, що Княгницький працює в “Голосі Америки” з листопада 2022 року.
Під час роботи на російському НТВ, він був воєнним кореспондентом, знімаючи пропагандистські сюжети про вторгнення РФ в Україну. Зокрема, про начебто “обстріли українською армією мирних громадян”.
Крім того, 1 вересня 2014 року Гаррі Княгницький готував матеріал про українських дітей, які нібито добровільно “переїхали” до Росії. Як зазначили в “ДМ”, Княгницький знімав матеріали й про так зване російське “визнання” Революції Гідності “державним переворотом”.
Саме Княгницький був автором відео про начебто затримання “терористичної групи” Олега Сенцова у 2014 році. На тлі цього український режисер провів у російському полоні 5 років.
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- Експродюсер українського співака Wellboy, хореограф та російський пропагандист з України Юрій Бардаш заявив, що в українських біометричних паспортах є “секретний чип” про який нібито ніхто не знає. Ймовірно, йдеться про NFC чип, який є гарантом оригінальності документа.