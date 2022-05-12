У деякій військовій техніці РФ знаходили напівпровідники, які використовують для посудомийних машин та холодильників. Подібні чіпи було знайдено після низки заборон на продаж західних технологій Росії.

Про це повідомило видання The Washington Post.

За словами міністерки торгівлі США Джини Раймондо, повідомлення про напівпровідники надсилали українці. Вони показували, що техніка, яку вони знаходили, всередині була заповнена чіпами, призначеними для посудомийних машин і холодильників.

Американський політик наголосила, що від початку запровадження санкцій наприкінці лютого до Росії з США скоротився експорт технологій майже на 70%. Підхід США полягав у тому, аби позбавити Росію технологій, які підірвали б її здатність продовжувати війну.

Інформацію про напівпровідники надсилали до США також українські офіційні особи, але не йшлося, які самі. За їхніми словами, деталі холодильників, комерційного та промислового обладнання, знаходили в захоплених російських танках. Ймовірно у такий спосіб у РФ замінюють недоступні компоненти.

Зазначимо, що чіпи або напівпровідники є “мізками” найсучаснішої електроніки. Їх використовують у побутовій техніці та військовій. Російська сторона виробляє мало подібних “мізків”, а покладалася на імпорт від азійських та західних компаній.