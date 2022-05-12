Про це повідомило видання The Washington Post.
За словами міністерки торгівлі США Джини Раймондо, повідомлення про напівпровідники надсилали українці. Вони показували, що техніка, яку вони знаходили, всередині була заповнена чіпами, призначеними для посудомийних машин і холодильників.
Американський політик наголосила, що від початку запровадження санкцій наприкінці лютого до Росії з США скоротився експорт технологій майже на 70%. Підхід США полягав у тому, аби позбавити Росію технологій, які підірвали б її здатність продовжувати війну.
Інформацію про напівпровідники надсилали до США також українські офіційні особи, але не йшлося, які самі. За їхніми словами, деталі холодильників, комерційного та промислового обладнання, знаходили в захоплених російських танках. Ймовірно у такий спосіб у РФ замінюють недоступні компоненти.
Зазначимо, що чіпи або напівпровідники є “мізками” найсучаснішої електроніки. Їх використовують у побутовій техніці та військовій. Російська сторона виробляє мало подібних “мізків”, а покладалася на імпорт від азійських та західних компаній.
- Нагадаємо, у РФ зупиняють виробництво зенітно-ракетних комплексів. Заводи-виробники не можуть продовжити роботу через санкції, тому частину працівників відправляють на російсько-український фронт.
- Однією з найбільших помилок Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну була думка, що вони зможуть домінувати у радіоелектронній боротьбі. Однак РФ зіштовхнулась з проблемами у сфері перехоплення та глушіння комунікацій, що є важливим елементом для воєнного успіху.