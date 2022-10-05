23-річний ірландець Рорі Мейсон загинув під час бойових дій у повномасштабній російсько-українській війні. Мейсон воював на боці України та входив до складу Інтернаціонального легіону, в якому воюють бійці іноземних держав.

Про це повідомляє Sky News.

Смерть Рорі Мейсона підтвердила його родина. Згідно з даними, ірландець загинув, захищаючи Україну поблизу російського кордону.

Сім’я Мейсона дізналася про його смерть від міністерства закордонних справ, яке надає консульську допомогу.

Його батько, Роб, описав Рорі як “звичайного хлопця з драйвом, цілеспрямованістю та переконанням”.

“Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємося його мужністю, рішучістю та його самовідданістю, коли став на захист України”, – сказав Роб.

Він додав, що Рорі ніколи не був політиком, однак мав глибоке розуміння добра та зла і не міг відвернутись на тлі несправедливості.

В Інтернаціональному легіоні України заявили, що під час проведення бойових дій підрозділ Рорі Мейсона потрапив під ворожий обстріл.

“Наш брат по зброї, Рорі Мейсон, брав участь у контрнаступі на Харків зі своїм підрозділом і загинув під час бою. Пам’ять про Рорі житиме в його підрозділі, у легіоні та Збройних силах України”, – наголосив речник Інтернаціонального легіону.