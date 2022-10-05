Про це повідомляє Sky News.
Смерть Рорі Мейсона підтвердила його родина. Згідно з даними, ірландець загинув, захищаючи Україну поблизу російського кордону.
Сім’я Мейсона дізналася про його смерть від міністерства закордонних справ, яке надає консульську допомогу.
Його батько, Роб, описав Рорі як “звичайного хлопця з драйвом, цілеспрямованістю та переконанням”.
“Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємося його мужністю, рішучістю та його самовідданістю, коли став на захист України”, – сказав Роб.
Він додав, що Рорі ніколи не був політиком, однак мав глибоке розуміння добра та зла і не міг відвернутись на тлі несправедливості.
В Інтернаціональному легіоні України заявили, що під час проведення бойових дій підрозділ Рорі Мейсона потрапив під ворожий обстріл.
“Наш брат по зброї, Рорі Мейсон, брав участь у контрнаступі на Харків зі своїм підрозділом і загинув під час бою. Пам’ять про Рорі житиме в його підрозділі, у легіоні та Збройних силах України”, – наголосив речник Інтернаціонального легіону.
- Українське військо продовжує звільняти раніше окуповані території та стримує атаки росіян. Успішний контрнаступ ЗСУ згуртовує країни Заходу та змушує росіян втікати. Проте українська армія, на жаль, також зазнає втрат. Так, у бою за Зайцеве загинув молодий український нацгвардієць Євген Козлов на псевдо “Кіпіш”.